Hindistan’da Binlerce Kişiye Covid Aşısı Yerine Tuzlu Su Enjekte Ettiler

Yetkililer, bu olaylara karıştıkları için tutuklananlar arasında doktorların ve sağlık çalışanlarının da bulunduğunu söylüyor.

Mumbai polis departmanının üst düzey yetkilisi Vishal Thakur, ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletindeki finans merkezi Mumbai'de veya yakınında en az 12 sahte aşılama gezisi yapıldığını söyledi.

Thakur, "Tuzlu su kullanıyor ve enjekte ediyorlardı" dedi. "Tuttukları her sahte aşı kampında bunu yapıyorlardı."

Tahmini 2500 kişiye sahte iğne vurulduğunu söyledi. Organizatörler, kurbanlarından çekimler için ücret alarak toplamda 28.000 dolara kadar kazandılar.

"Doktorları tutukladık" diye ekledi. "Sahte sertifikalar, şişeler, şırıngalar üreten bir hastane kullanıyorlardı."

Şimdiye kadar, 14 kişi hile şüphesiyle, suçlu cinayete teşebbüs, suç komplosu ve diğer suçlamalarla tutuklandı. Thakur, polisin dolandırıcılığa karışan diğer kişileri soruşturmaya devam etmesiyle daha fazla tutuklamanın gelebileceğini söyledi.

Hindistan, Nisan ile Haziran başı arasında ülke çapında milyonlarca kişiye bulaşan ve on binlerce kişinin ölümüne neden olan ikinci bir koronavirüs dalgası tarafından perişan edildi. Mayıs ayında zirveye ulaştıktan sonra, günlük vakalar yavaş yavaş azaldı, gergin sağlık sistemi üzerindeki baskıyı hafifletti ve yetkililerin ülkenin toparlanması sırasında aşı programlarını hızlandırmasına izin verdi.

Haziran ayında, Başbakan Narendra Modi, merkezi hükümet tarafından eyaletlere ücretsiz olarak dozun önemli bir kısmının sağlanacağı merkezi bir aşı uygulamasını duyurdu. Modi, kısa bir süre sonra, ülke günde 8 milyon atış rekoru kırdı - programın hızlanmasının "memnun edici" bir işareti, dedi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre şimdiye kadar 62 milyondan fazla insan - ülke nüfusunun yaklaşık % 4,5'i - tamamen aşılandı.

Edinilen bilgilere göre, sahte aşılama sürüşleri Mayıs sonu ile Haziran başı arasında gerçekleşti. Yetkililer, aldıkları aşı sertifikalarından şüphelenen bazı dolandırıcılık mağdurlarının durumu polise bildirmesinin ardından soruşturmaya başladı.

Sahte sürücülerden biri bir konut topluluğunda gerçekleşti - ancak CNN-News18'e göre orada yaşayan bir kişi, "Üyelerimizin hiçbirinde herhangi bir semptom görülmedi ve ayrıca nakit olarak ödemek zorunda kaldık" dedi. "O zaman, bundan şüphe duyduk."

Polis soruşturmaya başlayınca diğerleri de yasal işlem başlattı. Mumbai'de bir avukat olan Siddharth Chandrashekhar, 24 Haziran'da bir kamu yararı davası açtı - bu noktada savcı zaten 2.000'den fazla dolandırıcılık kurbanını doğrulamıştı. Bombay Yüksek Mahkemesi başvuruda iddiaların "gerçekten şok edici" olduğunu belirterek, eyalet ve yerel makamları "masum bireylerin gelecekte aldatılmaması için" harekete geçmeye çağırdı.