Emekli Olan Kişilere, Son Dakika En Güzel Müjde Geldi! 0.89 Faiz Oranları ile İhtiyaç ve Borç Kapatma Kredisi Veriliyor

Son Dakika- Emekli olanlara yeni bir müjde daha. Bu çok konuşulan kampanya bugün başlıyor. Bankalardan 0.89 faiz oranı ile kredi imkanı doğdu. Bankalar kendi internet sitesi üzerinden yayınladıkları haber ile birlikte, hemen onay vereceklerini duyurdu. Birden fazla bankanın kampanyaya katılması planlanıyor. Krediler çok kısa süreceği için destek için acele etmek gerek.

Bankaların en çok tuttukları müşteri grubu emeklilerdir. Emekli müşteriler bankalardan ihtiyaç kredisi dahil bir çok kredi kampanyasından faydalanmaktadırlar. Sizlerde eğer emekli maaşı alıyorsanız bankaların uygun faiz oranları ile anında kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler şartlara uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde kredilerini hesaba atabileceklerdir. Sizlere bu yazımızda 0.89 faiz oranı ile hangi bankalardan emekli kredisi alabilirsiniz bunun bilgilerini vereceğiz. İşte detaylar.

Denizbank Emekliye Yüzde 0.89 Faiz ile Kredi Veriyor

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan müşteriler, anında kredi imkanından faydalanabilmektedirler. Emeklilerde bu bankadan maaş alıyorsa veya maaşını bankaya taşımaya taahhüt ettiyse kredi kullanabileceklerdir. 60.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli olarak kullanacağınız bu kredilerde 0.89 faiz oranı ile kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka diğer banka kredi kartı borçlarınızı ve kredi borçlarınızı da kapatacaktır. Bu şekilde ihtiyacınız olan krediyi hemen kullanabileceksiniz. Denizbank emekli kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesinden işlem yapabilirsiniz.

Vakıfbank Emekliye Yüzde 0.89 İhtiyaç Kredisi Başladı. Sadece Emekliler Onay Alıyor

Vakıfbank emekli kredilerinde en çok tercih edilen bankalardan birisidir. Banka kendi bankasından maaş alan veya maaşını bu bankaya taşıyan tüm emeklilere uygun faizlerle kredi imkanı vermektedir. Banka emekli kredisi olarak 125.000 TL’ye kadar aynı gün kullanacağınız limitleri vermektedir. Maaş aldığınız tutara göre bu limitlerde kredi alabilirsiniz. Vakıfbank şubelerine giderek 36 ay vadeye kadar maaşınızın 22 katına kadar kredi onayı alabilirsiniz. Bu şartlara göre kredi kullanmak istiyorsanız Vakıfbank üzerinden ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Ziraat Bankası Yüzde 0.89 Faizle Emekli Kredisi

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de 0.89 faiz oranı ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almaları gerekiyor. Eğer bankanız başka bir bankaysa bu bankaya maaş taşıması yaptıktan sonra emekli kredisi kullanabilirsiniz. Banka 100.000 TL’ye kadar aynı gün içinde müşterilerine kredi imkanı vermektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda Ziraat Bankası yüzde 0.89 faiz oranı ile 36 ay vadeye kadar size değerlendirme yapacaktır. Ziraat Bankası şubelerinden emekli kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka emeklilere ayrıca borç kapatma kredisi imkanı da vermektedir. Alacağınız bu kredilerde tüm banka kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarınızla birlikte kmh hesabı borçlarınızı kapatabilirsiniz. Ziraat Bankası emekli maaşını bu bankaya taşıyan ve 3 senelik taahhüt veren müşterilerine 1.000 TL’ye kadar emekli promosyonu da vermektedir. Detaylı bilgi ve başvuru için en yakın banka şubesine gidebilirsiniz.