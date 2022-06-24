Saat:15.45 den sonra Banka Üzerinden 34.000 TL Ödeme Almak Mümkün!

Son dakika haberine göre Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. 34.000'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler Yapı Kredi bankası'na başvurularını gerçekleştirerek uzun vadelerde kredi kullanabiliyorlar. 34.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların bilmesi gereken en önemli detaylardan bir tanesi banka kredi puanının 1500 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadiye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar için başvurularını hemen gerçekleştireceğini ve kredi kullanacak olan kişilerin acil kredi dönemine başvurularımı yaparak hızlı bir şekilde onay alacağını duyurdu. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve Para ihtiyacı olan vatandaşlara destek vereceğini duyuran Yapı Kredi Bankası başvuruları şubelere gelmeden de yapmaktadır.

Sms ile başvuru yapacak olan bireysel müşteriler bireysel yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirlerini yazarak 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda Yapı Kredi Bankası sms kredi servisine katılarak ne kadar kredi onayı aldıklarına görebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanya haricinde banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara ayrıca kendi internet bankacılığı üzerinden de şubelere gelmeden ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağının altını çizdi. Yapı Kredi Bankası üzerinden hesabı olan vatandaşlar internet şifresi alarak bankanın mobil uygulamasını üzerinden internet şifresi ile birlikte giriş yaparak Kredi başvurusunda bulunabilir ve kredi puanına göre daha yüksek limitlerde de 36 ay vadeli 24 ay vadeli krediler kullanabilir.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek acil ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılabiliyor hemen kredi onayı almanız durumunda da hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabiliyorsunuz.