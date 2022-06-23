Hindistan, Sri Lanka'ya Yardım Etmeye Hazır

Üst düzey bir Hintli yetkili, Hindistan'ın nakit sıkıntısı çeken komşusuna sağladığı 4 milyar dolarlık kredi, takas ve yardımın ötesine geçme isteğini belirtmesi üzerine Sri Lanka cumhurbaşkanı ve başbakanıyla görüştü.

Sri Lanka, gıda, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin ithalatını engelleyen ciddi bir döviz sıkıntısı ile yetmiş yılın en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya.

Güneydoğu Hindistan'ın ucundaki ada ulusunun, uzun kuyruklar, kötüleşen kıtlıklar ve elektrik kesintileri ile mücadele eden 22 milyon insanının temel ihtiyaçlarını karşılamak için önümüzdeki altı ay içinde yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyacı var .

Yetkililer Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hindistan Dışişleri Bakanı Vinay Kwatra'nın maliye bakanlığı yetkilileriyle birlikte ticari başkent Kolombo'da Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Ranil Wickremesinghe ile görüştüğünü söyledi.

Hindistan dışişleri bakanlığı sözcüsü Arindam Bagchi Twitter'da yaptığı açıklamada, "Hindistan, yatırımları teşvik ederek, bağlantı kurarak ve ekonomik bağları güçlendirerek Sri Lanka'ya hızlı ekonomik toparlanmada yardımcı olmaya hazırdır" dedi.

Başbakanlık ofisinden bir yetkili, Hindistan ekibinin merkez bankası başkanı ve maliye bakanlığı yetkilileri olan Wickremesinghe ile ayrı bir toplantı yaptığını söyledi.

Sri Lanka dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, "Heyet ayrıca ülkedeki ekonomik durum ve kısa vadeli ve uzun vadeli yardım gereksinimleri konusunda üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulunacak" dedi.

Wickremesinghe bu hafta parlamentoya verdiği demeçte, Hindistan'ın bu yıl Sri Lanka'ya 4 milyar dolardan fazla dış yardım sağlayan başlıca kaynak olduğunu söyledi.

Yetkililer, Sri Lanka'nın gıda krizini savuşturmaya çalışırken komşuları, yakıt için 500 milyon dolarlık bir kredi hattı ve gübre ve pirinç ithalatına yardım da dahil olmak üzere ek destek için de görüşmelerde bulunuyorlar.

Wickremesinghe, Sri Lanka'nın Çin, Hindistan ve Japonya ile bir bağış konferansı düzenlemeyi planladığını ve Uluslararası Para Fonu ile yaklaşık 3 milyar dolarlık bir kurtarma paketi için görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi .

Kritik bir döviz kıtlığı ve kaçak enflasyon, Güney Asya ülkesinin 22 milyon insanı için hayatı bir sefalet haline getirdi.

Ekonomi 'çöktü'

Bu arada, Sri Lanka parlamentosu yakıt tasarrufu için hafta boyunca kalan oturumlarını iptal etti, yetkililer Perşembe günü yaptığı açıklamada, feci bir ekonomik krizin ada ülkesinin zaten kıt olan petrol kaynaklarını hızla tükettiğini söyledi.

Parlamento yetkilileri, politikacıların, yetkililerin okulları ve bazı devlet dairelerini aynı nedenle kapatmasından günler sonra, gereksiz benzin kullanımından kaçınmak için Perşembe ve Cuma günleri toplantı yapmamaya karar verdiğini söyledi .

Wickremesinghe Çarşamba günü parlamentoya, ülke ekonomisinin “çöktüğünü” ve “muhtemel bir dibe çöküş” konusunda uyardığı için tek başına kıtlıklardan “çok daha ciddi bir durumla” karşı karşıya olduğunu söyledi.