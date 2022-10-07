Hiç Geliri Olmayan Vatandaşlara Sevindirici Haber! Ödeme Yapılacak...

Devlet tarafından vatandaşlara sosyal güvenil adı altında ihtiyaç sahibi kişilere aylık ödeme yapıyor. Şartların sağlanması durumunda herkese ödeme yapılacak. Konu ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Sosyal Güvenli Ödemeleri olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara aylık periyodik olarak ödeme yapılmaktadır. Şartları sağlayan vatandaşlar bu ödemeler her ay olarak 864 TL tutarında gerçekleşir. Şartları sağlayan herkesi bu ödemelere başvurabilir. Bu ödemelerden kimler faydalanabilir. Şartlar nelerdir?

Zor durumda olan vatandaşlara devlet elini uzatıyor. Bakım parasından gıda yardımına varıncaya kadar zor durumda bulunan vatandaşlara el uzatılarak kanayan yaralarına merhem oluyor. Ödemelerden yararlanacak olan vatandaşların 65 yaş üstü olması gerekiyor. Hiç geliri olmayan ve sigortadan yararlanmayan 65 yaş üstü vatandaşlar bu ödemeden faydalanabilir.

Devlet tarafından yapılan yardım ödemeleri ve diğer para gönderim işlemleri PTT Kurumu tarafından gerçekleştiriliyor. Banka hesabı bulunmayan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacı ile gerçekleşen uygulama ile kimse mağdur edilmiyor. Yardım alacak olan vatandaşlar PTT den maaşlarını alabilirler.

Sadece 65 Yaş Üstü Faydalanabiliyor

65 yaşında olup çalışamayacak durumda olan vatandaşlar geçimlerini zorlukla sağlıyor. Bu noktada devlet bu vatandaşlara elini uzatarak aylık bağlıyor. Herhangi bir emekli maaşı olmayan veya bağ kurlu olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar bu yardıma başvuru yapabilir.

Tek başına yaşamayan 65 yaş üstü vatandaşların ailelerin gelir durumu göz önünde bulundurularak başvurular değerlendirilir. Ödeme alabilecek kişilerin aile üyelerine ve kendisine asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda ödemeden faydalanabilecek.

Başvurular e devlet üzerinden yapılabilir. Başvuru yapabilmek için e devlet şifresine ihtiyaç duyulur. Alınacak olan şifre ile başvuru yapılabilir

Aylık Ödemeler Tutar Ne Kadar?

Aylık ödemeler güncel rakam olarak 400 TL ile 600 TL arasında değişmektedir. Bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri adına verilebilecek tutarlara hak kazanmak için 65 yaş üstüne sahip olmak gerekir. 65 yaş üstü kişi vefat etmesi durumunda kesilen maaş aile bireylerine devredilmiyor. Her yıl belirli oranlarda artırılan ödemelerde birçok kalem mevcut bulunuyor. Gıda yardımından barınma yardımına kadar birçok kalemde yardım mevcut.