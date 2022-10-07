02468, Son TC Kimlik Numarası Olanlar, 65.000 TL Ödeme Aldı, Başvuru Sorgulama Yapın

Tc kimlik numarası üzerinden 65000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ihtiyaç kredileri hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılmaktadır. Tc Kimlik numaranız üzerinden sizler de 65000 TL kadar kredi almak istiyorsanız, Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanya, hızlı bir şekilde başvurularınızı cep telefonunuz üzerinden SMS atarak katılabilecek onaylanan kredileri de yine tekrardan hesaplarınızda görebilmek için internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlem yapacaksınız.

Denizbank ve Akbank üzerinden başlatılan bu kredi kampanyasında politikalara uygun olan tüm vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda 65000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Denizbank ve Akbank, özellikle bireysel müşterilerin kredi politikalarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonucuna vererek, hemen aynı gün içinde işlem yapacağını da açıkladı. Denizbank ve Akbank, resmi internet sitesi üzerinden de yapılan açıklamalarda banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar, düşük faiz oranları ile birlikte gelir belgesiz, bu bankalar üzerinden kredi alabilir.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden cep telefonunuz aracılı ile birlikte SMS ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak için kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz kısa mesaj sonrasında başvuru değerlendirmeye alınacak ve kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınızı göreceksiniz. başvurularını gerçekleştirecek kişiler, onay almaları durumunda en yakın banka şubelerine giderek değişkenlerine kolay birşekilde gerçekleştirebilmektedir.

AKBANK