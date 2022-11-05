Emeklilere Son Uyarı Geldi! 8 Bin 250 Lira Almak İçin Son Fırsat Başvurular Kapanıyor

Geri ödemesiz ve karşılıksız olarak 8 bin 250 lira verilen emekli promosyonundan yararlanmak için son günler. Bankalar başvuruları yakın zamanda kapatacak.

Ülkemizde yaşayan ve emekli olan vatandaşlara yapılan ek promosyon ödemeleri her yıl belli dönemlerde veriliyor. Bankalar, kendi bünyelerine müşteri çekebilmek için yarışa giriyor ve en yüksek promosyon veren banka olmak için vatandaşlara para yağdırıyor. Enflasyon oranlarının yükselmesi ile promosyon tutarları da yükseliyor. Temmuz ayında 7 bin 500 lira civarında olan promosyon ödemeleri güncel durumda 8 bin 250 liraya kadar ulaştı. Ancak bu kadar yüksek miktarda promosyon vereceğini açıklayan bankalar başvuruların yakın zamanda kapatılacağı konusunda vatandaşları uyardı. Kasım ayı, yüksek emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlar için son şans olacak. Bazı bankalar yalnızca yüz yüze başvuruyu kabul ederken bazı bankalara maaş taşımak için online başvuru yapmak da mümkün olacak.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Devlet bankalarının düşük promosyon ödemelerini almak istemeyen vatandaşlar, daha yüksek tutarda promosyon ödemesi yapan özel bankalara yöneliyor. Bu bankalardan biri olan Garanti Bankası, milyonlarca vatandaşa promosyon ödemesi yapmaya devam ediyor. 6 bin liraya varan nakit emekli promosyonuna ek olarak 1.500 lira daha bonus veriyor. Yani bir vatandaşın Garanti Bankası’ndan alabileceği toplam emekli promosyonu miktarı 7.500 lirayı buluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Akbank’ın emekli vatandaşlara verdiği promosyon ödemeleri Kasım ayında da devam ediyor. Son başvuru tarihi olan 31 Ekim’i kaçıran vatandaşlar için kampanya bir süre daha uzatıldı. Temmuz ayından beri en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalardan biri olma özelliğini taşıyan Akbank, herkes yüksek promosyon alabilsin diye çalışmaya devam ediyor. Banka tarafından yapılan açıklamada, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşlarını belirtilen tarihler arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan almayı taahhüt eden vatandaşlara maaşlarına göre 7 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapılacağı söylendi. Üstelik, başvuru yapmak için Akbank şubelerine gitmenize gerek yok. Akbank Mobil uygulamasından, Akbank’ın resmi internet sitesi üzerinden veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşınızı kolay bir şekilde Akbank’a taşıyabilirsiniz. Başvurunuz onaylanır onaylanmaz promosyon ödemeniz yapılmak üzere işleme konacaktır.

İNG BANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekliye verilen promosyon konusunda oldukça cömert olan İNG Bank, yeni promosyon tutarını vatandaşlara duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, emekli maaşını İNG’ye taşıyan vatandaşlara maaş tutarlarına göre ek koşul olmadan 7 bin liraya kadar nakit promosyonu verileceği belirtildi. Bunun yanı sıra emekli yakınını İNG Bank’a getirenlere de toplam 1.250 liraya kadar bir promosyon daha verileceği söylendi. Böylece emekli maaşını İNG Bank’a taşıyan emekli vatandaşlarımızın alabileceği toplam promosyon miktarı 8 bin 250 lira oldu. Yüksek promosyon tutarının yanı sıra İNG Bank’ı diğer bankalardan ayıran en önemli avantajı maaşını ING Bank’a taşıyan emeklilerin 3 ay boyunca Turuncu Ekstra avantajlarından harcama koşulu olmadan yararlanabilmesi oldu.