Ev sahibi olmak sadece kira giderlerini ortadan kaldırma avantajı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda istikrar ve güvenlik de sunuyor. Ne yazık ki ülkemizde milyonlarca insan çeşitli nedenlerden dolayı ev sahibi olma imkânına sahip değil. Üstelik konut piyasasında artan fiyatlar bu hayali gerçekleştirmeyi giderek zorlaştırıyor.

Bu sorunu çözmek için hükümet, vatandaşların ev sahibi olmalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli destek programları uygulamaya koymuştur. Bu programlardan bazıları yaygın olarak tanınırken, diğerleri nispeten bilinmemektedir. Daha az bilinen bu girişimler arasında, vatandaşlara ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmeleri için eşsiz ve istisnai bir fırsat sunan 500 Bin TL konut desteği de yer alıyor. Peki bu destekten kimler yararlanabilir? İşte detaylar.

500 BİN TL KONUT DESTEĞİNİN KOŞULLARI

Bu mali yardım sayesinde bireyler, ev fiyatının önemli bir kısmını devlet karşıladığı için nihayet hayallerindeki evi satın alabilecekler. Bu programın en dikkat çekici yönü, devlet tarafından sağlanan desteğin herhangi bir geri ödeme gerektirmemesidir. Hak eden vatandaşa doğrudan 500 bin TL hibe ediliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu proje için uygunluk kriterlerini titizlikle belirleyerek yalnızca gerçek ihtiyaç sahiplerinin bu girişimden yararlanabilmesini sağlamıştır. Bu koşullar aşağıdaki gibidir:

1. Kendisi ve ailesi için bir yuva kurma arzusunda olan dul bir kadın olmak.

2. Genç nesil için istikrarlı ve güvenli bir ortam sağlamanın önemini vurgulayarak, 18 yaşın altında en az üç çocuğa sahip olmak.

3. Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alıyor olmak ve gerçek bir desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtmek.

4. Daha önce hiç ev sahibi olmamış olmak, ev sahibi olmanın keyfini henüz yaşamamış olanlara öncelik vermek.

5. Gelir şartı kriterlerini karşılayarak mali yardıma gerçekten ihtiyaç duyduğunu göstermek.

NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru sahiplerinin 500 bin TL'lik konut desteğine hak kazanabilmeleri için öncelikle başvuru süreci hakkında bilgi edinmeleri gerekiyor. Bu başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor. Uygunluk kriterlerini karşılayan vatandaşlar başvurduktan sonra değerlendirme süreci başlıyor. Başvurunun kabul edilmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere 500 bin TL tutarında konut yardımı yapılarak ev sahibi olmaları sağlanıyor.