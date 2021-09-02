Hibrit Eğitim Modeli Nedir? Hibrit Ne Demek?

Son zamanlarda eğitim sürecinde hibrit eğitim modeli ile ilgili açıklamalar gerçekleşti ve vatandaşlar konu hakkında araştırmalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri sonrasında hibrit eğitim modelinin sıkça kullanılmaya başlaması vatandaşları araştırma yapmaya yöneltti.

En çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan hibrit eğitim modelinin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini sizler için haberimizin devamında yazdık. Peki hibrit eğitim modeli ne demek? Öğrencilerin hibrit eğitim ile yarı zamanlı yüz yüze ve yarı zamanlı online olarak eğitim süreçlerini gerçekleştirdiği biliniyor. İşte hibrit eğitim modeli hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Açıklanan koronavirüs tedbirleri ardından hibrit eğitim modeli uygulamaya alınmış ve adından sıklıkla söz edilmişti. Öğrencilerin online ve yüz yüze olarak eğitim gördükleri hibrit modeli çok sayıda ülke tarafından da tercih edilirken vatandaşlar hibrit eğitim modelinin ne anlama geldiğini merak etti. Peki hibrit eğitim nedir?

Kibrit öğrenme, karma öğrenme ve karışık öğrenme isimleri ile de tanınan harmanlanmış öğrenme en sade tanımı ile geleneksel eğitim metodu ile çevrimiçi eğitim metodunun harmanlanması olarak tanımlanabilmektedir.

Kullanılan teknolojiler ile birlikte farklı farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamına eklenmesi ile beraber eğitim modeli ortaya çıkmaktadır. Açıklanan harmanlanmış öğrenme modeli, var olan geleneksel eğitimi desteklemek amacı ile yapılmaktadır. Bunun yanı sıra teknolojik materyallerin de kullanılması daha iyi bir eğitimin gerçekleşmesi için faydalı görülmektedir. Harmanlanmış öğrenme de yüz yüze eğitim ve çevrimiçi eğitim dengeli bir şekilde hazırlanır ve öğretim dönemi bu şekilde devam eder.

Üniversiteler, senato kararlarını duyurmaya başlaması ardından bahar yarıyılı için yeni bilgilere ulaşıldı ve hibrit ya da karma olarak adlandırılan model ile eğitim verileceği öğrenildi. Eğitim dönemi boyunca üniversiteler uygulama ağırlıklı olan bölümlerin yarı zamanlı olarak okula gideceğini ifade etti. Bunun yanı sıra diğer bölümlerin de uzaktan eğitim süreci ile devam edeceği açıklandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.