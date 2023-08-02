Denizbank, emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik düzenlediği ihtiyaç kredisi kampanyası ile müjdeli haberler veriyor. Bu özel kampanyada, gelir belgesine ihtiyaç duyulmadan ve düşük faiz oranlarıyla 30.000 TL ile 50.000 TL arasında nakit kredi kullanma fırsatı sunuluyor. Sadece emekli olan vatandaşlar için geçerli olan kampanyada, acil nakit ihtiyacı olan kişilere aynı gün içinde destek kredi ödemeleri sağlanacak.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler, 36 ay vadeli olarak kredi kullanma imkanından faydalanabileceklerdir. Ayrıca, banka şubelerine giderek işlemlerini yaptırmak isteyenlere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunuluyor. Bu sayede nakit ihtiyacınızı karşılarken geri ödemelerde esneklik elde edebilirsiniz.

Denizbank, emekli müşterilerine sunduğu bu avantajlı kredi imkanları ile finansal ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarına destek oluyor. Eğer emekli maaşınızı Denizbank üzerinden almıyorsanız, maaş taşıma işlemlerinizi yaptıktan sonra yine bu bankadan yüksek limitli düşük faizli Emekli Kredisi kullanabilirsiniz. Bu kredilerle diğer bankalardaki tüm borçlarınızı kapatarak ödeme kolaylığı elde edebilirsiniz.

Denizbank, başvuruları kolaylaştırmak adına mobil uygulama, internet sitesi ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden destek sağlıyor. Ayrıca, banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlar için cep telefonları üzerinden SMS ile kredi verme imkanı da sunuluyor. SMS ile başvuru yapmak isteyenler için 36 ay vadeli ve ilk taksitte 90 gün ertelemeli 50.000 TL kredi imkanı mevcut. Başvuruyu yapmak için "kredim" yazıp, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı "32 80" numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

Denizbank, müşterilerine sunduğu bu kolay başvuru yöntemleri ve avantajlı kredi imkanlarıyla ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara büyük bir destek sağlamaktadır. Emekli maaşı alanlar için özel olarak düzenlenen bu kampanya sayesinde ihtiyaçlarınızı hızlı ve kolayca karşılayabilirsiniz.