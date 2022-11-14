Hesaplarınızı kontrol edin, TC kimlik numaranız üzerinden 50.000 TL ödeme yatacak...

Kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranları ile kredi imkanı sağlayan DenizBank yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi yapacağı açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirerek anket kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştiriyor ve onaylanan kredileri hesapları yatırarak hemen aynı gün içinde kullandırıyor. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda düşük faizli kredi kullanabilir.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu Kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşların eserini satarak yapabilecekleri Kredi başvurularında cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atmaları durumunda Kredi sonucunu öğreneceklerdir. DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak 32-80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için yapılan bir kampanyalarda cep telefonları üzerinden SMS atarak değil banka internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabileceğinizi söylemek isteriz.

Hesap numaralarını kontrol eden tüm vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi veren DenizBank 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak sizlerin uzun vadelerde Kredi almanızı destek olacaktır.