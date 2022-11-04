Hesaplarınızı kontrol edin! 4-19 Kasım Arasında 25.000 TL Ödeme IBAN Numarasına Yatacak!

Hesaplarını kontrol eden vatandaşlar, 4 ve 19 Kasım tarihleri arasında 25.000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedir. Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyada özellikle, başvurularını gerçekleştirecek olan bireysel müşterilerin ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında alınacak olan kredilerde 25000 TL'ye kadar ödeme alabileceğini söyleyebiliriz. Denizbank, Akbank tarafından yapılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 25000 TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştirilerek uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri yapılmaktadır. Denizbank, Akbank tarafından yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere giderek, işlemler gerçekleştirilmektedir.

Denizbank ve Akbank tarafından yapılan ihtiyaç kredisi başvurusunda işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşlara nakit kredi kullanmak isteyen kişiler uygun faiz oranları ile birlikte işlem yapmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya bankaların internet bankacılığını kullanarak da başvurularını gerçekleştirecek ekonomik sıkıntı yaşamanız durumunda, sizlerin hesabına hemen 25000 TL'ye kadar bu tarihler arasında ödeme gerçekleştirilecektir.

25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken, Denizbank ve Akbank tarafından sizler için hazırlanan bu kampanyalarda ilk taksit ödemenizi 90 gün ertelemeli yapabilirsiniz. Denizbank, Akbank tarafından yapılan kampanya duyurusunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşları uygun faiz oranları ile birlikte emekli maaş hesapları üzerinden krediler kullandırılmaktadır. sigortalı olarak çalışan vatandaşlarda uzun süredir aynı işyerinde çalışıyorsa, bankalar tarafından ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

BAŞVURU

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, Akbank Direkt uygulamasını kullanabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz tüm başvurularda gelir belgesiz ve masrafsız olarak kredi alabilirsiniz.

DenizBank, Cebimde Kredi Kampanyası adı altında yapmış olduğu kampanyada özellikle, başvurularını SMS ile yapacak olan kişilere hemen 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz durumunda başvuru yapabilirsiniz.