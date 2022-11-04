Emeklilere TC Kimlik Numarası Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olması Durumunda 20000 TL Ödeme Veriliyor!

Emekli olan vatandaş TC kimlik numaraları üzerinden 20000 TL'ye kadar ödeme verecek olan Akbank ile birlikte Yapı Kredi Bankası yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan tüm emeklere destek vereceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, 20000 TL'ye kadar ödeme alacağınız bu kampanyalardan faydalanmak istiyorsanız, uygun faiz oranları ile birlikte sizler için yapılmış, kredi kampanyasına hemen katılabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya başvurularınızı gerçekleştirmek için şubelere gitmeden internet bankacılığını kullanarak işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların emekli maaş hesapları, bu bankalar üzerinden olması durumunda kredi notuna bakmadan onay alabilmektedirler.

AKBANK

Akbank Emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde, öncelikli olarak cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru gerçekleştirebiliyorsunuz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndererek, işlem yapabilirsiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, ayrıca banka müşterileri için AKBANK DİREKT uygulaması üzerinden de 7 24 yapılmaktadır.

YAPI KREDİ BANKASI

Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası üzerinden alıyorsanız, bankanın internet bankacılığı uygulamaları üzerinden hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve nakit krediyi bu şekilde yapabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilirken, SMS ile başvuru yapacak olan kişilerde kendi emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapacaklardır. Bireysel tc kimlik, emekli maaşınız ve en doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak yazdıktan sonra bu mesajı: 44 11 numarasına gönderirseniz Yapı Kredi Bankası üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız.