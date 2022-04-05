Emekli ve Çalışan Nakit İmkanı İçin Arama Yapıyor! 10.000 TL Ödeme Alınacak

Nakit ihtiyacı olan emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için 10 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. DenizBank'ın başlatmış olduğu Bu kampanyada özellikle emekli olan vatandaşların maaşları Bu bankada olması durumunda düşük faizli ve yüksek limitli krediler verilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru yapacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonucunda öğrenebilecekleri kampanya detayları yayınlandı.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan kişilere cep telefonu üzerinden mesaj atılarak onay verilecek ve banka şubelerine gitmeden Kredi kullandırılabilecek. Sizler de banka şartlarımıza uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen işlemlerinizi gerçekleştirecek başvuru yapabilirsiniz...

Denizbank üzerinden 10.000 TL için başvuru nasıl yapılır?

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanya da nakit kredi kullanacak olan kişiler cep telefonları üzerinden mesaj atabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak bu mesajı 3280 numarasını gönderebilir ve başvurularını gerçekleştirebilir. Yapılacak olan başvuru sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar isterlerse banka şubelerinden isterlerse de bu bankada hesapları olması durumunda Denizbank mobil uygulaması üzerinden kredi kullanabilecek.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada acil nakit kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank ayrıca banka şubeleri üzerinden de emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilere ihtiyaç kredisi vermektedir. Denizbank üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar banka şubelerine giderken kimlik ve gelir belgelerini yanında götürmeleri gerekmektedir.