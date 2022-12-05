Son Dakika Haber: IBAN Numarası Olanların Hesaplarına 20.000 TL Nakit Ödemesi Yatacak! 3 Banka Birleşti!

Akbank, Finansbank ve Denizbank tarafından başlatılan yeni kampanyada banka hesap numaraları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin, şubelere gitmeden de artık kredi onayı alabileceği ve 20000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabileceği açıklandı. Akbank, Finansbank ve Denizbank tarafından başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşları, belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilerek, banka kredi puanı uygun durumunda hemen aynı gün içinde onay verilecek. Akbank, Finansbank ve Denizbank, yapmış olduğu bu kampanya aralık ayı sonuna kadar devam ettireceğini açıkladı.

AKBANK

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmanız halinde sizlere hemen aynı gün içinde ödeme yapılacak. Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi onayı alacak olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde ödemeler verilmektedir. 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara hızlı bir şekilde işlem yapabilecek ve onaylanan kredinizi SMS ile hemen kaldıra bileceksiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kimlik numaramız 50 30 numarasına mesaj atarak ön onay alabilirsiniz. Başvuru onay alan vatandaşlar, bankanın mobil uygulaması üzerinden 7 24 krediyi kendi hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler. Cep telefonunuz üzerinden mobil uygulamayı indirerek kredi kampanyası hakkında bilgi alabilir ve başvurunuzu buradan gerçekleştirebilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank, yapmış olduğu kampanyada, cebimde kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara kredi imkanı sağlamaktadır. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 5 dakika içerisinde, Cebimde Kredi Kampanyası üzerinden sonuç alabilecek, kampanya başvuru şu şekilde yapılıyor. Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olursun.