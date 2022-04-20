Hesaplara 2850 TL ve Üzerinde Para Yatacak, Ödemeler Bugün Başladı Hesaplarınızı Kontrol Edin. PTT resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı bir şekilde yapılan son dakika açıklamalarına göre rap hesaplara 2850 TL tutarında paraları şimdiden yapmaya başladı.

Mayıs ayına ait olan kısa çalışma ödeneği ekleri ile işsizlik ödenekleri banka hesaplarına yatmaya başladı. IBAN bilgisi bulunan vatandaşlar, banka hesaplarını şimdiden kontrol etsin. Eğer ki hesaplarınızı kontrol etmediyseniz 4 Haziran tarihinden sonra kontrol ediniz. Hesapları bulunmayan vatandaşların ise PTT üzerinden bu ödemeleri almaları mümkündür. İşsizlik ödenekleri adı altında bin 420 TL ve en çok 2850 TL olacak şekilde hesaplara yatmaktadır. Daha önce ıban numarasının olmaması halinde ise PTT üzerinden sorgulama işlemlerini yaparak ıban numaranızı alabilirsiniz.

Ödemeler Bugün Bağışladı, Hesaplara En Az 1450 TL Para Yatıyor

Yine PTT resmi internet sayfası üzerinden yapılan ikinci bir açıklamaya göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayı içerisinde verilecek kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yaptığını duyurdu. IBAN bilgisi bulunan vatandaşların hesaplarını kontrol etmesi ve PTT üzerinden hesaplarına yatacak parayı derhal çekmeleri gerekir.

Nakit Desteklerini Vermeye Devam

Ücretsiz izne ayrılan vatandaşlar için bin 500 TL’ye kadar nakit ödemeleri yapılacak. 8 Mayıs tarihinde hesaplara yatacak bu paralar da yine aynı şekilde belirlenen IBAN numaralarına ya da IBAN numarası olmayan kişilerin ise PTT hesaplarına yatırılacak. Bu sorgulama işlemleri ise e-devlet uygulaması üzerinden çok pratik bir şekilde yapılabilir. Detayları öğrenmek için bankanın internet sitesine giriş yapabilirsiniz.