Hesaplara 10 Bin TL Yatmaya Başladı! Ziraat Bankası Hesaplarınızı Kontrol Edin

Maddi olarak zor durumda olan vatandaşlara her zaman destek olan devletimiz yapılan sosyal yardım ödemelerine bir yenisini daha ekledi. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 10 ili sarsan depremin ardından milyonlarca vatandaş evsiz kaldı ve maddi olarak çok zor duruma düştü. Devlet de bu durumda olan vatandaşlara yardım eli uzatma kararı aldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde yaşayan ve depremden hasar gören vatandaşlara sosyal destek ödemeleri başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada depremzedelere 10 bin lira maddi yardım verileceği müjdelendi.

Deprem alanlarında yapılan hasar tespitinin ardından depremzede ailelerin hesaplarına 10 bin lira yardım yatırılacağı bilgisi geçtiğimiz günlerde verilmişti. Milyonlarca vatandaş maddi olarak geçimini sağlayabilmek ve hayatına devam edebilmek için 10 bin liranın hesaplara yatmasını bekliyordu.

10 BİN TL DEPREM YARDIMI NE ZAMAN VERİLECEK?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından etkilenen 10 şehirde yapılan yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sivil Toplum Kuruluşlarının, gönüllü vatandaşların yanı sıra devlet kurumları da depremden etkilenen halkın yaralarını sarmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedeleri bir nebze de olsa rahatlatacak maddi yardım desteklerini arka arkaya açıkladı. Depremden etkilenen 10 şehirde yaşayan depremzede vatandaşlara hane başı 10 bin lira maddi yardım verileceği duyuruldu. Söz konusu yardım ödemelerinin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işbirliği ile verileceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde AFAD tarafından yapılan duyuruda, depremzedelere Hane Başı Destek Ödemelerinin yapılmaya başlandığı bilgisi yer aldı.

KİMLER 10 BİN TL DEPREM YARDIMI ALACAK?

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 10 ili derinden sarsan Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 şehirde yaşayan aileler, hane başına 10 bin lira destek alma hakkına sahip olacak. Söz konusu 10 il; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay olarak açıklandı. Bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar, gerekli başvuruları yapmasının ardından yardım paralarını alabilecek.

10 BİN TL DEPREM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

10 ilimizde yaşanan ve tüm ülkeyi derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle depremzede vatandaşlara verilecek 10 bin lirayı almak için nasıl başvuru yapılması gerektiği merak ediliyor. İnternette dolaşan bilgilerde başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı yazıyordu ancak yetkililer tarafından açıklanan bilgilere göre, depremzedelerin 10 bin TL destek ödemesi almak için herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Özellikle internete, bilgisayara veya telefona erişimi olmayan depremzedelerin mağdur olmaması için e-Devlet üzerinden başvuru alınmayacak. Destek ödemeye hakkı olan vatandaşların ödemeleri en kısa süre içerisinde varsa Ziraat Bankası hesaplarına, yoksa da TC kimlik numaralarına yapılacak. TC kimlik numaralarına yatırılan ödemelerin nereden çekileceği bilgisi henüz verilmedi.