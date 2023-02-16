Akbank, Denizbank, QNB Finansbank duyurdu: Bankaya gitmeden 10 bin TL ödeme verilecek

3 banka tarafından da banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Akbank, Finansbank ve Denizbank tarafından banka şubelerine gitmeden 10000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirmek, şubelere gitmeden işlemler yapılacak. 3 banka üzerinden de kredi politikalarına uygun olmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz kredi kampanyalarına katılmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda, işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu bu üç banka üzerinden de gerçekleştirebilir ve kredi başvurunuzu gerçekleştirerek, uygun faizlerle ödemeler alabilirsiniz.

AKBANK

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz, banka müşterisi olmanız durumunda ihtiyaç kredisi, ödemenizi, Akbank Direkt uygulaması üzerinden sizlere hemen yapılmakta. Akbank müşterisi olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirmek ile şubelere gitmeden de işlemlerini yapabilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız hemen hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerine hemen internet bankacılığı uygulaması üzerinden alabiliyor. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanabilirsiniz ve başvurunuzu bu banka üzerinden mobil uygulama aracılıyla birlikte yapmış olmanız durumunda da sizleri 10 bin TL, hemen hesabınıza ödeme yatırılır.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden 10000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numaralarını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri halinde bu bankadan kredi başvurusunda bulunabiliyor. Başvuru yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşların kredi notu uygun olması durumunda ve bu bankadan daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda da mobil uygulamadan onaylanan tutarı, kendi hesabına yatırabiliyor.