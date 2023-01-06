Hesabınıza 40.000 TL tanımlanacak! Tek bir kere işlem yapmanız yetiyor!

Hesaplarımıza 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapacağı haberi geldi. Hesaplarınıza 40000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak için başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız aşağıdaki bankalar, sizlere tek bir kere işlem yapmanız durumunda ne kadar onay vereceğini açıklayacak. Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 40000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi olabileceğini söyleyebiliriz. başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin son zamanlarda çok başvurusu olmaması, banka kredi puanı düşük olmaması durumunda onay alarak, 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi alabileceklerdir.

TEB BANKASI HEMEN ONAY VERİYOR!

Teb Bankası üzerinden kredi başvurusu için kimlik numarasını 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 44 66 numarasını atmış olduğunuz mesajı sonrasında onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte onaylanan tutarları kullanabilir veya internet bankacılığı üzerinden de onaylanan tutarı, kendi hesaplarına yatırabilirler.

AKBANK'TAN İNTERNET KREDİSİ MÜJDESİ!

Akbank, kendi vatandaşları ihtiyaç kredisi kullanmak için başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere, Akbank Direkt uygulaması üzerinden internet kredisi müjdesi verdi. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirmek istiyorsanız, internet bankacılığı uygulaması üzerinden hemen onay alabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden sizlere verilecek olan 40000 TL ödeme hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırılarak, sizlere kullandırılıyor.

GARANTİ BANKASI SONUÇLARI YAYINLADI!

40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu tek tıkla hemen aynı gün içinde hesabına yatırmak isteyen vatandaşlar, Garanti Bankası müşterileri olmaları durumunda internet bankacılığı uygulamasını kullanarak işlem gerçekleştirebilir ve kredi kullanabilmektedir. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, emekli olan ve uzun süredir sigortalı olarak çalışan vatandaşlara, Garanti Bankası tarafından verilmektedir.