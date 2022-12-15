BİM indirim süksesini peş peşe patlattı! 16 Aralık aktüel kataloğu milat olacak! Vatandaş teknoloji ürününe doyacak!

16 Aralık aktüel kataloğu milat olacak! Vatandaş teknoloji ürününe doyacak! BİM indirim süksesini peş peşe patlattı! 16 Aralık aktüel kataloğunda yer alan bilgilere göre özellikle cep telefonu, yazıcı, tablet ve diğer teknoloji ürünlerinde çeşitli indirimlerin yer aldığı görüldü. Fiyatları oldukça cazip görülen ürünler sonrası marketlerde aktüel ürün satışlarının yarın sabah itibariyle başlaması bekleniyor.

Vatandaş teknoloji ürününe doyacak. BİM 16 Aralık aktüel kataloğu milyonlarca kişinin dikkatini cezbecek. 7'den fazla sayfa olarak yayımlanan broşürde teknoloji ürünleri birinci sırayı ele geçirdi.

BİM 16 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

Xiaomi

RedMi 10 2022 4/64 GB

• Xiaomi Türkiye garantilidir.

Xiaomi

RedMi 9C 3/64 GB

• Xiaomi Türkiye garantilidir.

Realme

Realme C21Y 4/64GB

• Realme Türkiye garantilidir.

• Ekran: 6.5 inç büyük ekran

HP

Smart Tank 516 Aio Yazıcı

• 8.000 renkli

• 18.000 siyah

HP

Deskjet IA Ultra 4828 Yazıcı

• Baskı, tarama, kopyalama fonksiyonları

• Wi-fi ile kablosuz bağlantı özelliği

Stanley

Outdoor Termos 1.3 L

• 26 saat soğuk

• 28 saat sıcak

Keysmart

4 Bölmeli Derin Dondurucu

• Hızlı dondurma özelliği

• Kapı yönü değiştirebilir

Benante

Yaldızlı Fincan Seti

• 6 adet 90 ml fincan

• 6 adet fincan tabağı

Molinella

Baskılı Soft Tv Battaniyesi

• 130x170 cm + - 5 cm

• Ultrasoft Kumaş

Molinella

Fitilli Çift Kişilik Yorgan

• 195x215 cm

• Ultrasoft Kumaş

Letoon

Trekking Ayakkabı

• Erkek

• 41-42-43 numara

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