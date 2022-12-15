BİM indirim süksesini peş peşe patlattı! 16 Aralık aktüel kataloğu milat olacak! Vatandaş teknoloji ürününe doyacak!
BİM 81 ilde yeni indirimli ürünlerini market raflarına koymaya hazırlanıyor. Bu ürünlerde özellikle kallavi bir indirim olduğu görülüyor.
16 Aralık aktüel kataloğu milat olacak! Vatandaş teknoloji ürününe doyacak! BİM indirim süksesini peş peşe patlattı! 16 Aralık aktüel kataloğunda yer alan bilgilere göre özellikle cep telefonu, yazıcı, tablet ve diğer teknoloji ürünlerinde çeşitli indirimlerin yer aldığı görüldü. Fiyatları oldukça cazip görülen ürünler sonrası marketlerde aktüel ürün satışlarının yarın sabah itibariyle başlaması bekleniyor.
Vatandaş teknoloji ürününe doyacak. BİM 16 Aralık aktüel kataloğu milyonlarca kişinin dikkatini cezbecek. 7'den fazla sayfa olarak yayımlanan broşürde teknoloji ürünleri birinci sırayı ele geçirdi.
BİM 16 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Xiaomi
RedMi 10 2022 4/64 GB
• Xiaomi Türkiye garantilidir.
Xiaomi
RedMi 9C 3/64 GB
• Xiaomi Türkiye garantilidir.
Realme
Realme C21Y 4/64GB
• Realme Türkiye garantilidir.
• Ekran: 6.5 inç büyük ekran
HP
Smart Tank 516 Aio Yazıcı
• 8.000 renkli
• 18.000 siyah
HP
Deskjet IA Ultra 4828 Yazıcı
• Baskı, tarama, kopyalama fonksiyonları
• Wi-fi ile kablosuz bağlantı özelliği
Stanley
Outdoor Termos 1.3 L
• 26 saat soğuk
• 28 saat sıcak
Keysmart
4 Bölmeli Derin Dondurucu
• Hızlı dondurma özelliği
• Kapı yönü değiştirebilir
Benante
Yaldızlı Fincan Seti
• 6 adet 90 ml fincan
• 6 adet fincan tabağı
Molinella
Baskılı Soft Tv Battaniyesi
• 130x170 cm + - 5 cm
• Ultrasoft Kumaş
Molinella
Fitilli Çift Kişilik Yorgan
• 195x215 cm
• Ultrasoft Kumaş
Letoon
Trekking Ayakkabı
• Erkek
• 41-42-43 numara
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