Türkiye'de başlayan zam dalgası küresel piyasalarda da etkisini gösteriyor. Netflix Türkiye fiyatlarında zam yapma kararı aldı. Yeni yıl itibariyle uygulanan zam ile en düşük paket 63,99 TL'yi görmüştü. Bu bile vatandaş için yüksek bir rakam olarak kabul edilirken Netflix üyelik paketleri yeniden zamlandı.

13 Eylül tarihi itibariyle Netflix Türkiye kullanıcıları en düşük paket olan 63,99 TL yerine artık 99,99 TL ödeyecek.

NETFLİX TÜRKİYE ABONELİK ÜCRETİ YENİDEN ZAMLANDI!

Netflix ikinci zam haberi ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. Temel, standart ve özel paket planında yeni zamlarla birlikte oluşan güncel fiyatlar %50 artış yaşamış oldu. Netflix Türkiye temel paket aylık fiyatı 63,99 TL'den 99,99 TL'ye çıkarıldı.

Netflix Türkiye Standart paket kullanıcıları 97,99 TL yerine yeni zamla beraber 149,99 TL ödeme yapacak. Netflix özel plan paket kullanıcısı 130,99 TL yerine 199,99 TL ödenecek.

NETFLİX ZAMLI FİYATLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Netflix'in zamlı fiyatları platforma yeni abone olacak kullanıcılar için Eylül ayı itibariyle geçerli olacak. Mevcutta aboneliği bulunan kullanıcılar için fiyat değişikliği 30 gün sonra işleme alınacak. Kullanıcının e-mail hesabına gönderilecek bilgilendirme mesajı sonrasında zamlı fiyatlar bir sonraki ay geçerli olmaya başlayacak.

NETFLİX TÜRKİYE EYLÜL AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Netflix Türkiye Eylül ayı zamlı fiyat listesi aşağıdaki tablodan incelenebilir:

-Netflix 720P Temel Paket aylık ücreti 99,99 TL

-Netflix 1080P Standart Paket aylık ücreti 149,99 TL

-Netflix 4K artı HDR Özel Paket aylık ücreti 199,99 TL