Herkese, Her keseye ödeme! 20.000 TL nakit almak isteyenlere beklenen açıklama geldi!

Bankalar, yapmış oldukları ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte gündem olmaya devam edecek. Denizbank ve Akbank tarafından yapılan yeni kampanyada 20000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşlara güncel faiz oranlarından yararlanmak şartıyla kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Ocak ayı itibariyle özellikle bankaların gerçekleştirmiş olduğu kredi kampanyalarında oldukça büyük başvurular yapılmaya devam ediyor. Bankalar arasında en çok başvuru, alan bankalar olan Denizbank, Akbank, kampanyalarını, Güncel 20000 TL gelir belgesiz kredi imkanı sağlayacağını açıkladı.

Başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda bu iki banka üzerinden de 20000 TL kredi kullanabilir ve kullanmış oldukları krediler ile birlikte de 36 ay vadeli kredi ödemelerini gerçekleştirebilmektedirler.

Nakil başvurusu yapacak olan kişilere cep telefonları üzerinden SMS atabilir...

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak işlem yapabiliyorsun.

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndererek, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu ise kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi 32 80 numarasına göndererek yapılıyor. başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara nakit ihtiyacı olmaları durumunda hızlı bir şekilde kredi ödeme sonuçları cep telefonları üzerinden SMS'le bildiriliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara en yakın banka şubeleri üzerinden de hizmet veriliyor.

Denizbank ve Akbank müşterisi olan kişiler banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirerek, bankalardan kredi kullanmak istiyorlarsa, başvuru yapmak için bankanın internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurması durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.