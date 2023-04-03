Herkese, Her Keseye, Emekli Olana, Çalışana Müjdeli Haberler: 3 Kamu Bankası, Muslukları Açtı! Ödemeler Tavan Yaptı 

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları yeni kampanyada emekli maaşı hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler ile birlikte uzun süredir aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlara yüksek limitli kredi ödemeleri yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları olan Halkbank ile Vakıfbank üzerinden nisan ayı sonuna kadar geçerli olan bu kampanyaya katılacak olan tüm Bireysel müşterilerin bireysel tüketici kredisi kampanyalarına katılmaları halinde ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilir ve onaylanan bu kredilerde belirli şartlar dahilinde vatandaşların hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında banka müşterileri olan tüm vatandaşların Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank müşteri hizmetleri numaraları üzerinden de başvuruları gerçekleştiriliyor. sigortalı olarak çalışan vatandaşların son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması ve toplamda da 12 aylık sigorta geçmişi olması durumunda kamu Bankası bu kişilerin kredi puanı da uygun olması halinde gelir belgesiz olarak 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi vermektedir. 50.000 TL üzerinde kredi başvurunuzu gerçekleştirmek için de 100.000 TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi alabilirsiniz.

3 kamu Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ise maaşlarının 20 katına kadar ihtiyaç kredisi alabilecekler ve bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde Kredi kullanabileceklerdir. 3 kamu Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi almak için başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte işlemlerinizi yapabilirsiniz veya bankaların resmi internet siteleri üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular ile birlikte Kredi başvurularınızı gerçekleştirmek için bu bankalar üzerinden düşük faizle ödeme alabilirsiniz.