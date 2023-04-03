4-10 Nisan Arasına Dikkat! TC Kimlik Numaranıza 5000 TL Yatmış Olabilir, Hemen Alın!

4 ve 10 Nisan tarihleri arasında Akbank hesabı olan vatandaşlara t.c kimlik numaraları üzerinden ₺5.000'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. Akbank hesabınızın olması durumunda sizler de başvurunuzu gerçekleştirerek hemen ne kadar onay aldığınızı görebilecek ve bu tarihler arasında almış olduğunuz 5000 TL kredi sizlere en düşük faiz oranları ile birlikte banka müşterisi olmanız durumunda ödenecektir. Akbank hesabı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen nakit kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlara 5.000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi hemen aynı gün içinde verilirken bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak uygun faizlerle ödemeler alacak olan tüm vatandaşlara da hemen aynı gün içinde işlem yapılarak Kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaktadır.

4 ve 10 Nisan tarihleri arasında Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız banka müşterisi olan vatandaşlar internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. internet bankacılığı uygulaması üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka uygun faizlerle hızlı bir şekilde kredi ödemesi verirken bireysel tüketici kredisi kullanacak olan vatandaşlar bu kredileri diledikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabilmektedir. Akbank üzerinden bireysel kredi kullanacak olan kişiler aynı zamanda cep telefonları üzerinden mesaj atarak da kampanyaya dahil olabiliyor.

Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için Cep telefonunuz üzerinden SMS atmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz halinde bireysel tüketici kredisi başvurusunda bulunmuş olacak ve bankadan hemen ne kadar onay aldığınızı görebileceksiniz. Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde verilecek olan bu kredilerden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılır ve ihtiyaç kredisi ödemeleri hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.