Resmi Gazete'de yayınlanmasından bu yana yaklaşık dört ay geçti ve birçok orta gelirli vatandaş "Yeni Evim" girişimiyle ilgili son gelişmelerin yanı sıra kredi koşulları ve %0,69 konut kredisi hesaplaması hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Haberimizde, kampanya kapsamında yüzde 0,69'luk konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için gerekli detayları ele alacağız.

0,69 FAİZLİ KONUT KREDİSİ KOŞULLARI

Oldukça avantajlı olan %0,69 oranındaki konut kredisinden yararlanabilmek için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle ne sizin ne de aile üyelerinizin herhangi bir konuta sahip olmaması gerekmektedir. Bununla birlikte, 18 yaşından küçük çocukların sahip olduğu evler bu koşulu etkilemez, ancak 18 yaşından büyük çocukların tapu sahibi olması durumunda uygunluk etkilenebilir.

Bunun yanında, ev satın almayı düşündüğünüz ilde son bir yıl içinde yaşamış olmanız gerekmektedir (3. bölge hariç) ve satın alınan mülk satın alma tarihinden itibaren beş yıl boyunca satılamaz.

0,69'luk konut kredisine hak kazanmak için son bir yıl içinde en az 270 gün sigorta primi ödemiş olmanız ve yeterli mali ödeme gücüne sahip olduğunuzu göstermeniz gerekmektedir. Hane halkı gelirinizin birinci bölgede en az 80.000 TL, ikinci bölgede en az 65.000 TL, üçüncü bölgede en az 45.000 TL olması gerekmektedir.

0,69 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

"İlk Evim, İlk Yuvam" kampanyası kapsamında %0,69 konut kredisi fırsatı 81 ilin tamamını kapsıyor. Satın alma işlemini başlatmak için ev için %10 peşinat vermeniz gerekecektir. İsterseniz, daha yüksek bir peşinat ödemesi yapma seçeneğiniz de bulunmaktadır. Kredinin %0,69 faiz oranı kamu bankaları aracılığıyla kullandırılacaktır. Maksimum kredi vadesi 15 yıl olarak belirlenmiştir ve aylık taksit ödemeleriniz hane gelirinizin %40'ını geçmemelidir.

Kamu bankaları, konut kredisi için %0,69, %0,79 ve %0,99 faiz oranlarını sunan başlıca kreditörler olacak. Bunlar arasında Ziraat Bankası'nın bu son derece avantajlı kredi seçeneğinin sağlanmasında kilit oyunculardan biri olması bekleniyor.