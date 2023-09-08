Bankaların daha fazla müşteri çekebilmek ve portföyünü genişletebilmek için sunduğu teklifler günden güne yenileniyor. Yıl içinde sunulan avantajlı teklifler hem banka müşterisi hem de bankanın lehine oluyor. Ücretsiz EFT ve havale işlemleri yıl içinde gıda, kıyafet ve ulaşım harcamasına indirim seçenekleri ve düşük faizli kredi teklifleri ile göz dolduruyor.

GARANTİ BBVA 20 BİN TL NAKİT ÖDEME KAMPANYASI NEDİR?

Bankaların sunduğu bu vazgeçilmez tekliflere bir yenisi daha eklendi. Garanti BBVA Eylül ayına özel başlattığı kampanya ile ilk kez kredi notu düşük olanlar ve kredi sicili bozuk olanları da düşündü. Maddi sıkıntı içerisinde olan vatandaşları da kendi bünyesine katmak isteyen Garanti BBVA hızlı ve kolay başvuru seçeneği ile 20.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Garanti BBVA’nın başlatmış olmuş olduğu bu kampanya yalnızca yeni müşteri hesabı oluşturanlar için geçerli olacak.

GARANTİ BBVA İLE ÇİFTE TEKLİF!

Gelir düzeyi düşük olanlar, kredi sicil notu bozuk olan vatandaşlar 20.000 TL'ye kadar nakit desteğinden faydalanabilecek. Garanti BBVA Mobil uygulama üzerinden yapılacak müşteri hesabı başvurusu sonrasında yapılacak kredi başvurusu dikkate alınacaktır. Garanti BBVA'nın 10.000 TL'ye kadar sunduğu kredi teklifi faizsiz nakit avans teklifi ile birlikte 20.000 TL'ye kadar olan tüm ihtiyaçları karşılamayı sağlayacak.

GARANTİ BBVA 20 BİN TL NAKİT ÖDEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Garanti BBVA 10.000 TL düşük faizli kredi ve 10.000 TL Faizsiz Nakit Avans başvurusunda bulunmak isteyenler mobil uygulama, internet bankacılığı veya Garanti BBVA müşteri hizmetleri hattını arayarak konuyla ilgili detaylı bilgi alabilir. Başvurular online platform üzerinden gerçekleştirilecek olup belge ve evrak teslimi banka üzerinden sağlanacaktır.