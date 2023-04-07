Emekli Olan Kişilerin Banka Hesaplarına 8000 TL Ödeme Yattı, Maaş Ayrı Yatacak

8.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen emekliler bu kampanya hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bankalar üzerinden bankamatik kartı kullanan ve düzenli olarak alışverişler yapan kişiler için başlatılan Bu kampanyada Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan herkes kendi emekli maaşı hesabı üzerinden 8.000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı açarak artı para imkanından faydalanabilir ve bu Kredi değil de istedikleri zaman Para ihtiyacı da giderebilmektedir. Vakıfbank devlet bankası olmasından dolayı emekli olan vatandaşların en çok tercih etmiş olduğu bankaların başında gelirken emekli maaşı hesapları üzerinden de sizlere uygun faizlerle ihtiyaç kredileri kredi kartları ve diğer Kredi ürünlerinden vermektedir.

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar 8.000 TL kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunarak 12 ay vadeli geri ödemeli olarak artı parayı kendi emekli maaşı hesapları üzerinden kullanabilirler ve bu parayı çekmedikten sonra ödemesi yapılmaz.

VAKIFBANK EMEKLİYE 8.000 TL ÖDEME

Vakıfbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu Açıklama ile birlikte 12 ay vadeli 8000 TL bireysel kredi mevduat hesabı başvurusu ile birlikte destek sunacağını açıkladı. SSK emeklileri başta olmak üzere bağ-kur emeklisi ve memur emeklileri de emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden almaları durumunda bu kampanyadan faydalanabilmektedirler.

Vakıfbank üzerinden verilecek olan 8000 TL nakit avans desteği sonunda bu parayı kullanmak isteyen kişilere geri ödemesi olarak 12 ay vadeye kadar taksitle bu paranın bölünebileceği ve 1.89 faiz oranları ile birlikte bu paranın faizle geri ödeneceği açıklandı.

Vakıfbank sadece 8000 TL değil özellikle emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlara uygun faizlerle bireysel tüketici kredileri de vermeye devam edecek. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar yüksek limitli ihtiyaç kredilerini kullanmak istiyorlarsa banka müşterileri olmaları halinde maaşınızın 20 katına kadar emekli kredisi kullanabilir ve bu bankadan dilediğiniz zaman ödeme alarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Vakıfbank haricinde diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de bireysel tüketici kredisi kampanyalarına katılarak dilediğiniz zaman ödeme alabiliyorsunuz.