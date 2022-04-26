Herkes Alabilsin Diye Tarım Kredi Marketleri 30 TL, 60 TL ve 140 TL’den O Ürünleri Satışa Sundu! Vatandaşlar faydalansın diye Tarım Kredi Marketleri olmaz denileni yapmaya devam ediyor. Ayçiçek yağı fiyatları öyle bir düşüşe geçti ki vatandaşlar adeta stok yapmaya başladı. Herkes kapıda kuyruk oldu ve böylece 30 tl'den 140 TL'ye kadar ayçiçek yağı ürünleri satışa sunuldu.

Tarım Kredi marketlerineden peş peşe açıklamalar geldi. 5 litre ayçiçek yağında artık neredeyse fiyatlar yere serildi. 30 TL den 140 Tl ye kadar...

Öncelikli olarak Tarım Kredi Market, 1 litre TK çiçek yağını sadece 34.90 TL'ye satışa çıkardığını açıkladı. Şok, A101 ile BİM marketlerde ise 100 TL'ye satılan 2 litrelik fiyat Tarım Kredi marketlerinde sadece 60 TL oldu. Tarım Kredi marketleri bir teneke kutu 5 litrelik ayçiçek yağını sadece 140 tl'ye satışa sunarken, Tarım Kredi Market ise pet şişelerde tespit edilen 5 litrelik ayçiçek yağını sadece 143 TL'ye satışa sunuyor. Bu ürünleri bir başka markete almak neredeyse imkansız iken Tarım Kredi marketlerde çok ucuz fiyatlardan almanız mümkündür.

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri vatandaşları mutlu etmeye ve herkesin ayçiçek yağları başta olmak üzere pek çok ürün grubundaki mahsulleri almalarını sağlamaya devam ediyor. Buna göre şok, A101 ve BİM marketlere göre çok ucuz ürün satması açısından açılan Tarım Kredi marketleri şu an pazarının belki de en düşük fiyatlarını tüketici gösteriyor. Diğer bütün marketler 170 TL ile 190 TL arasında bir 5 litrelik ayçiçek yağını satışa sunarken Tarım Kredi marketlerinde bu rakam sadece 119 gibi bir rakama tekabül etmektedir.