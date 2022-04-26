Emekliler Paraya Para Demeyecek! Adeta Maaş Gibi İkramiye Alacaklar: 5000 TL Maaş Anında Hesapta Olacak

Milyonlarca emekli vatandaş, bu sene bayram ikramiyelerine uygulanacak zam oranını heyecanla bekliyor. Ramazan ayının sonuna gelmemizde beraber Ramazan Bayramı ikramiyeleri açısından araştırmalarda yapıldı. Her gün milyonlarca vatandaş, arama motorunda Ramazan Bayramı ikramiyesinin kaç TL olacağını ya da kaç TL olduğunu sorguluyor. Emekli vatandaşlar, bu yıl ramazan ikramiyelerinden memnun kalacak gibi görünüyor bunun sebebi ise hükümet çok büyük bir zam yapmak için çalışmalara başladı.

Enflasyon rakamlarının oldukça yüksek gelmesi sebebiyle her geçen gün artış gösteren fiyatlar karşısında vatandaşlar ezilirken neredeyse bütün ürünlere yüksek zamlar gelmeye devam ediyor. Özellikle de emekli vatandaşlar, yılbaşında maaşlarına uygulanan zamların eriyip ettiğini dile getirerek şikayetçi oluyor. Temmuz ayı içerisinde emekli vatandaşlara tekrardan zam yapılacak olması ise bir nebze olsun emekli vatandaşları rahatlatıyor. Ramazan ayının başlaması ile beraber emekli vatandaşlara Ramazan Bayramı ikramiyesi açısından geri sayım başlamış da. Ancak hükümet yetkilileri tarafından yapılan bir son dakika açıklamasına göre emekli Bayram ikramiyelerinin zam olmadan 1100 TL olacak şekilde hesapları aktarılacağı açıklandı. Bu haberle beraber üzülen emekli vatandaşlarım Temmuz ayına kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi ile beraber emekli vatandaşlara 2018 tarihinden itibaren bayram ikramiyesi ödenmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz yıl ilk defa zam yapılmış ve 1100 TL şekli de hesaplara yatmıştı. Milyonlarca emekli vatandaş, özellikle de emekli ikramiye zammının belli olmasıyla beraber harekete geçti. Bayram ikramiyesini kimler alabilir? Cevabı ve çok daha fazlasını haberimiz...

Ramazan Bayramı öncesinde 1100 TL ve Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL olmak üzere toplamda 2.200 TL tutarında bir emekli Bayram ikramiyesinin vatandaşlara verilmesi bekleniyor.