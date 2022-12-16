Her söylediği olay olan Selçuk Geçer, dolardan para kazanmanın formülünü bugün açıkladı

Her söylediği olay olan Selçuk Geçer, dolardan para kazanmanın formülünü bugün söyledi... Bugüne kadar Selçuk Geçer, dolar ve diğer yatırım araçlarının gelecekteki değer artışları konusunda oldukça başarılı öngörülerin sahibi olmuştur. Dolar Kâhini olarak halk arasında tanınmaktadır. Dolardan kazanmanın yollarını az önce açıklamıştır. Başarılı ekonomist halk tarafından ilgi ile sürekli izlenmektedir.

Dolardan Kesin Nasıl Kazanılır?

Dolardan kazanıp kazanamamak yaşadığımız ülkenin ekonomisi ile yakın ilişki içindedir. Bir sene iyi giden enflasyon oranı olabilir. Ardından tam tersi birkaç yıl yüksek enflasyon yaşanabilir. Yani altı ay süre ile paranızı bırakacaksanız, dolar oldukça kötü bir yatırım aracı sayılabilir.

Çok uzun vade ile parayı saklamak için dolar oldukça iyi bir yatırım aracıdır. Beş yıldan az olmamak şartıyla saklanması önerilmektedir. Bu şekilde bir yatırımın sahibine kazanç getireceği söyleniyor.

Ülkede uygulanan döviz siyaseti ile doların yükselişi arasındaki bağa da Selçuk Geçer işaret etmektedir. Faiz politikası eğer kur korumalı mevduata verilen faizi uygulaması şeklinde olursa, doların kuru tavan yapacaktır.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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