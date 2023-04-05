Barut fıçısı gibi patladı! Bankalar mevduat faizini roket gibi arttırdı! 150.000 TL 32 günde kazancı 3’e katlıyor!

150.000 TL 32 günde kazancı 3’e katlıyor! Barut fıçısı gibi patladı! Bankalar mevduat faizini roket gibi arttırdı! Bankaların yeni mevduat faiz oranlarına yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Biriktirdiği parayı değerlendirmek isteyen yüz binlerce kişi, bankaların en son faiz oranlarını inceleyerek en yüksek faizi veren bankayı belirlemeye çalışıyor. Peki, 2023 yılında en iyi mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte en yüksek mevduat faizleri sunan bankaların listesi...

32 Gün Vadeli 150.000 TL Mevduat

Akbank

Vadeli Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye

153.748 TL

Yıllık Faiz Oranı

%30,00

Net Kazanç

3.748 TL

Odeabank

Oksijen Hesap

Vade Sonu Net Bakiye

153.373 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,00

Net Kazanç

3.373 TL

Aktif Bank

N Kolay Bono

Vade Sonu Net Bakiye

153.748 TL

Yıllık Faiz Oranı

%30,00

Net Kazanç

3.748 TL

Burgan Bank ON

E-Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye

153.623 TL

Yıllık Faiz Oranı

%29,00

Net Kazanç

3.623 TL



Alternatifbank

E-Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye

153.623 TL

Yıllık Faiz Oranı

%29,00

Net Kazanç

3.623 TL

Mevduat faizi, bir banka veya finansal kuruluşta tutulan paraya ödenen faiz oranıdır. Bu faiz oranı, bankaların müşterilerinin birikimlerini değerlendirmek için sundukları bir yatırım aracıdır. Mevduat faizleri genellikle bir yıl veya daha kısa vadeli yatırımlar için kullanılır. Bu yatırım aracı, birikimlerini risksiz bir şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygun bir seçenektir. Mevduat faizleri, faiz oranlarındaki değişimlere göre bankalar tarafından belirlenir ve yatırımcılara düzenli olarak ödenir.

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