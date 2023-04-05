Barut fıçısı gibi patladı! Bankalar mevduat faizini roket gibi arttırdı! 150.000 TL 32 günde kazancı 3’e katlıyor!
Biriktirdiği parayı değerlendirmek isteyen yüz binlerce kişi, bankaların en son faiz oranlarını inceleyerek en yüksek faizi veren bankayı belirlemeye çalışıyor.
150.000 TL 32 günde kazancı 3’e katlıyor! Barut fıçısı gibi patladı! Bankalar mevduat faizini roket gibi arttırdı! Bankaların yeni mevduat faiz oranlarına yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Biriktirdiği parayı değerlendirmek isteyen yüz binlerce kişi, bankaların en son faiz oranlarını inceleyerek en yüksek faizi veren bankayı belirlemeye çalışıyor. Peki, 2023 yılında en iyi mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte en yüksek mevduat faizleri sunan bankaların listesi...
32 Gün Vadeli 150.000 TL Mevduat
Akbank
Vadeli Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye
153.748 TL
Yıllık Faiz Oranı
%30,00
Net Kazanç
3.748 TL
Odeabank
Oksijen Hesap
Vade Sonu Net Bakiye
153.373 TL
Yıllık Faiz Oranı
%27,00
Net Kazanç
3.373 TL
Aktif Bank
N Kolay Bono
Vade Sonu Net Bakiye
153.748 TL
Yıllık Faiz Oranı
%30,00
Net Kazanç
3.748 TL
Burgan Bank ON
E-Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye
153.623 TL
Yıllık Faiz Oranı
%29,00
Net Kazanç
3.623 TL
Alternatifbank
E-Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye
153.623 TL
Yıllık Faiz Oranı
%29,00
Net Kazanç
3.623 TL
Mevduat faizi, bir banka veya finansal kuruluşta tutulan paraya ödenen faiz oranıdır. Bu faiz oranı, bankaların müşterilerinin birikimlerini değerlendirmek için sundukları bir yatırım aracıdır. Mevduat faizleri genellikle bir yıl veya daha kısa vadeli yatırımlar için kullanılır. Bu yatırım aracı, birikimlerini risksiz bir şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygun bir seçenektir. Mevduat faizleri, faiz oranlarındaki değişimlere göre bankalar tarafından belirlenir ve yatırımcılara düzenli olarak ödenir.
haber24.com