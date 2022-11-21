Her şey hesaplandı! Artık kafalar net! İlave tediyeler o tarihte yatacak! Emekli ve memur yeni zam oranı açıklandı

Emekli ve memur yeni zam oranı açıklandı. Her şey hesaplandı! Artık kafalar net! İlave tediyeler o tarihte yatacak! Son dakika yapılan açıklamalarıyla beraber kişilerin aklındaki tüm karışıklıkları giderildi. Kişilere yüksek orandan promosyon oranlarının sunulmasıyla beraber emekli maaşlarına yapılacak olan yeni zamların tutarı da kesinleşti. Yeni zam oranının açıklanmasıyla beraber kişiler yüksek orandan maaş olanaklarından faydalanacaklar. Örnek hesap tablosu kapsamında Nebati örnek hesap tablosunu kişilerle paylaştı.

Emekli ve memur yeni zam oranı açıklandı

İlave tediyeler sayesinde ek zam oranlarının da açıklanmasıyla beraber kişiler her iyi fırsatlardan faydalanma fırsatlarına sahip oluyorlar. Emekli ve memur yeni zam oranlarının artış göstermesiyle beraber memur maaşları 9000 TL tutarına yükseldi.

En düşük memur maaşı böylelikle yeni düzenlemelerle beraber 9000 TL olanaklarına yükselmesi bekleniyor. Emekli maaşları böylelikle yapılacak olan yeni zamlarla beraber 5000 TL tutarına çıktı.

Bakan Nebati tarafından yapılan açıklamalarda yükselen enflasyon oranlarına paralel olarak emekli maaşlarına yeni yapılandırma tekliflerinin getirileceğini duyurdu. Bu artışın maaşlara yansıması ile emeklilerin ve memurların biraz da olsa rahatlayacakları düşünülüyor. Bu artışların maaşlara yansıması sabırsızlıkla bekleniyor.

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