Her şey değişti! EYT’siz emeklilik fırsatı az önce açıklandı! Vatandaşlar akın etti!

Vatandaşlar akın etti! Her şey değişti! EYT’siz emeklilik fırsatı az önce açıklandı! Bireylerin erken emekli olabilmesine yönelik sağlanan kolaylıklar arasında borçlanma bulunuyor. Borçlanma yapan vatandaşlar süreden tasarruf ederek hayalini kurdukları emekliliklerine erişebiliyor. Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaları sebep gösterilerek prim günü kazancı sağlanabiliyor. Aynı zamanda bu sürelerin içine tutukluluk, gözaltı, ücretsiz izin hakları (memurluk) dahil ediliyor.

Borçlanılabilen diğer konular arasında doktorlardan alınan öğrenim ve uzmanlık eğitimleri de sayılıyor. Avukatlık stajı da emeklilik hakkı için borçlanılabiliyor. Grev, lokavt süreleri emeklilik için gösterilebilecek diğer detaylar arasında yer alıyor. Bütün bu detayları göz önünde bulundurarak emeklilik sürenizi hesaplattırmanız uygun olacaktır.

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