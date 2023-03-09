1999 2008 arası SGK girişi olanlar dikkat 1800 prim günüyle 10 yılda erken emeklilik hakkı!

Emeklilik hakkını bekleyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirecek gelişmeler açıklanmaya devam ediyor. Vatandaşlar emeklilik elde edebilecekleri seçenekleri değerlendirerek EYT kapsamında olmayan bir grup için yaş şartı aranmadan emeklilik verilebileceği açıklandı. Borçlanma yoluna girerek erken emekli olabilmek için zamandan tasarruf edilebiliyor. Bunun için yapılan düzenleme gözden geçirilerek kendinizle ilgili kısımla ilgili olarak SGK’ya başvuruda bulunarak emeklilik başvurunuzu yapabilirsiniz. Emeklilik için ihtiyaç olan primlerin borçlanılması ile emekliliğe ilk adımı atmış olursunuz.

Bazı Mesleklere Ayrıcalık Tanınıyor

Ülkemizde çalışma hayatında aktif rol alan bazı mesleklere farklı imtiyazlar tanınabilmektedir. Bu meslek grupları borçlanma haricinde farklı yollarla emeklilik hakları elde edebiliyorlar. Yıpranma payı olarak adlandırılan hak sayesinde bireylerin işe giriş tarihi geriye çekilebiliyor. Bu sayede erken emeklilik kapısı da aralanmış oluyor. Birçok meslekte bir sene çalışan bireyin yıpranma payı da eklenince 12 aylık süre 15 ay olarak düzeltilebiliyor.

Yıpranma payı her meslek için farklılık gösterebiliyor. Örneğin döküm fabrikalarında çalışan bir işçinin yıl bazında eklenecek ekstra prim günü 60 gün olarak belirlenmiştir. Basın alanında çalışan bir kişinin ise faydalanabileceği ekstra prim günü sayısı 90 gün olarak düzenlenmiştir.

Ülkemizde çalışan işçiler 25 yılı doldurup 4000 prim günü elde ettikleri taktirde yaş şartına bağlı kalmaksızın emekli olabiliyor. 50 yaşını doldurmuş bireyler ise 1800 gün boyunca madende çalışmışsa 1999 öncesi 5000, 15 yıl-3600 günle emekli olabiliyor.

haber24.com özel haber