Bursa Büyükşehir Belediyesi uzun zamandır beklenen o iyileştirmeyi sonunda gerçekleştirdi. Belediyenin bu hamlesi personel tarafından davul ve zurnalarla karşılandı. Bursa Belediye Başkanı Ali Özkan, belediye başkan yardımcıları, daire müdürlükleri ve sendikalarda o haber için Karacabey Belediyesi önünde bir araya geldi.

Konuyla ilgili başkan Ali Özkan bugün Karacabey Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası ile ek protokol toplantısı için bir aradayız. 2014 yılında yola çıktığımızda çeşitli formüllerimiz vardı. 3T vizyonunu ortaya koyduk. Hem tarımda hem turizmde hem de teknolojide yatırımlarımızı sunduk” dedi ve uzun süredir beklenen o haberi paylaştı.

BELEDİYE BAŞKANI MÜJDE OLARAK DUYURDU! EN DÜŞÜK ÖDEME ARTIK…

Bursa Karacabey Belediye Başkanı zam haberi ile ilgili: “Gönül arzu eder ki çok daha iyi ödemeler yapalım ama burada makul bir dengeyi yakalamamız lazım” diyerek şu müjdeyi verdi: “Hamdolsun Karacabey Belediyesi sizlerle beraber parayı, projeyi ve personeli gayet iyi yöneterek Karacabeyli hemşerilerimize, vatandaşlarımıza hiçbir zaman mahcup olmuyoruz. İnşallah hep birlikte daha güzel projeler de gerçekleştireceğiz gerçekleştirdiğimiz. Sözleşme ile en düşük maaşımız 18 bin 100 TL olacak. Hayırlı olsun diyorum.”

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Başkan sözlerine şu şekilde devam etti: “Yaklaşık %25 oranında iyileştirme yapıyoruz. Bizim kendimizi zorlayarak yapabildiğimiz bu. Ağız sağlığı ile ailelerinizle birlikte maaşlarınızı harcamayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun” dedi ve davul zurna çalmaya başladı. Taraftarlar toplu sözleşme imzalayarak Bursa Belediyesi'ndeki tüm çalışanların Eylül ayı itibariyle en az 18 bin 100 TL ödeme alabilmesi için el sıkıştı.