A101 26 Kasım 2022 Kampanyalı Ürün Kataloğunda Yine Aldın Aldın Etiketli Ürünler Var! Her Hafta Beklenilen A101 Aktuel Katalogunda Bu Hafta Yok Yok!

Hafta sonu A101 aktüel katalogları yayınlandı. Bu fırsatlar kaçmaz! Kampanya detayları aktüel broşürlerinde yayınlandı. A101 kataloglarında neler yok! Ciddi anlamda indirim görmüş çok sayıda ürün indirimli oranına kadar detaylandırılarak kataloğa basılmış.

A101 26 Kasım 2022 Kampanyaları Kaçmaz

A101 öne çıkan ürün grupları ile her hafta indirimli kampanyalı ürün satışı yapan bir mağaza oldu. Müşterileri de ne kadar yenilikçi ve geniş spekturumlu ürün yelpazesine sahip olduğunu bildiği için bu marketten asla vazgeçmez. Üstelik indirim kalemleri önce her eve girmesi gereken temel tüketim dediğimiz öncelikli ürünleri kapsıyor.

A101 Aktüel Kataloğunda Neler Var?

A101 marketlerde öne çıkacak bir kaç gıda maddesi, temizlik maddesi ve çocuk devam sütü çeşitleri gibi ürünler olacak. Sonrasında A101 aktüel kataloğunda ise Pınar kahvaltı keyfi tam yağlı beyaz peynir 800 g 116 TL iken %23 indirimle 89 TL. Çaykur filiz çayı 500 g indirimle 39,95 TL Çokokrem fındıklı kakaolu krema 500 g 24% indirimle 32 TL Eti finger bisküvi 900 g ürünü 34,95 TL olarak raflarda yer alacak.

Bebelac çocuk devam sütü çeşitleri 400 g ürünü 99,90 TL yerine 20% indirimle 79,90 TL olarak satılacak. A101 Aktüel ürünleri daha bitmedi! Bingo toz deterjan 5,5 kilogram 94,90 TL. Pril bulaşık deterjanı 4 KG ürünü %20 indirimde 74,90 TL Fairy losyon sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 21,90 TL Finish Quantum bulaşık makinesi tableti 30lu 64,90 TL El sev şampuan çeşitleri 450 ML 42,90 tl olarak satışa sunulacak!