Banka Market Alışverişlerinize Destek Oluyor!  300 TL ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli Kampanya!

Halk Bankası’ndan Müşterilerine Çok Nazik Bir Kampanya! Bankanın Market Alışverişlerinize Destek Oluyor! 300 TL ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli Kampanya!

Artık market alışverişi cepte para bırakmıyor! Her şeyin çok masraflı olmaya başladığı şu günlerde enflasyon oranlarını en çok raflardaki fiyatlarda görüyor. Undan pirince bulgurdan makarnaya çikolatadan şekere zam gelmeyen ürün yok! Bitkisel yağları hiç söylemiyoruz bile! Market alışverişlerinin vatandaşları çok zorladığı şu günlerde Halk Bankası çok güzel bir kampanya başlattı! Market alışverişi yapan para kazanıyor! Bankanın kendi müşterileri için başlatmış olduğu bu incelikli kampanyadan faydalanmak oldukça basit!

Halkbank Market Harcamalarında 200 TL Para Veriyor!

Halkbankası yeni yaptığı bir açıklamaya göre sadece kendi müşterilerini kapsayan bir kampanya duyurusu yaptı. Halkbank'ın bu duyurusuna göre market alışverişi yapan müşterilerine 200 TL'ye kadar ParafPara verileceğini açıkladı. Paraf kartla yapılması şartı olan ilk 300 TL ve üstü harcamalarda 20 TL, toplamında ise 200 TL ParafPara kazanma fırsatı sunuldu.

Yapılacak Olan 300 TL ve Üstü Alışverişlerde Geçerli Tam 200 TL ParafPara Kazanma Fırsatı!

Halkbankası’nın başlatmış olduğu kampanya detayları şu sekilde; 1 ile 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli bir kampanyadır. Paraf kartı ile yapılacak ilk 300 TL ve üstü alışverişten sonraki her 300 TL ve üstü harcamaya 20 TL, toplamda 200 TL ParafPara hediye edilecektir. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil uygulamasından ya da yurt içinden ÖDÜL yazıp 3404’e (KKTC için 3444’e) SMS gönderilmesi yeterli olmaktadır. Kampanya sadece Halkbankası müşterileri için geçerlidir. Parafpara kazanma ilanına kartın asıl sahibi tarafından sağlanabilir. Bu kampanyanın katılım tarihi açıklanmıştı. Kazanılan ödüllerin yani ParafPara’ların en son kullanılacağı tarih ise 15.01.2023 saat 21:59dır. Kullanılmayan ParafPara’lar geri alınır.