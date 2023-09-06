Otogaza uygulanan zamlardan sonra mutfak tüpüne de yeni bir zam haberi geldi. 2023 yılı içerisinde 3 ay peş peşe zamlanan ve rekor kıran mutfak tüpü ilk kez 500 TL'yi aştı. Piyasalarda farklı markalarla satışı yapılan mutfak tüpünün 12 kiloluk fiyatı 525 TL'ye kadar dayandı.

Haziran ayı itibariyle 380 TL olan 12 kiloluk mutfak tüpü Temmuz ayı ile birlikte 433 TL'ye kadar yükseldi. 3 ay boyunca peş peşe yapılan zamlar sonucu Eylül ayına giriş yapılan bugünlerde ilk hafta itibariyle yeni bir zam dalgası daha uğradı ve 12 kiloluk mutfak tüpü 525 TL'ye kadar dayandı.

3 AY BOYUNCA PEŞ PEŞE ZAMLANDI!

Piyasada başlayan zam dalgasından etkilenen mutfak tüpüne yönelik tüp satıcısı Salih Akgöllü şu açıklamayı yaptı: “Otogaz indirimi sonrası tüpler 30 TL zamlandı. 6.ayda 380 TL olan bir mutfak tüpü 7. ayda 433 TL'ye kadar ulaştı. 8. ayda ise bu rakam 495 TL'yi gördü. 9. ayda 525 TL olmuş oldu.” diyerek oluşan fiyat farklılığını aktardı.

3 AYDA 145 TL’LİK FARK OLUŞTU!

Mutfak tüpü fiyatlarında aydan aya yaşanan gelişmeler Haziran ayı itibariyle başlayan zamlar öncesinde şu anki fiyatlar karşılaştırdığında 145 TL'lik zam yapıldığı fark edildi.

Mutfak tüpüne toplu olarak uygulanmayan bu zam aydan aya artırılarak Eylül ayında 500 TL'yi aşmış oldu. 12 kiloluk ev tüpü güncel olarak 500 TL'yi aştı. 2 kiloluk piknik tüpü ise 130 TL'ye dayandı.