SGK-SSK ve Bağkur Emekli Olan Kişilere Karar Çıktı! Başvuru Yapanlar 750 TL Ödeme Alabiliyor!

Emekliler için bu girişime katılırsanız bankalar size 750 TL verecek. SGK-SSKve Bağkur emeklileri şu anda 750 TL'ye kadar ödeme alma hakkına sahip olacak.

SGK tarafından da karşılanacak olan bu yardım ödemeleri SGK-SSK ve Bağkur emeklileri tarafından geri ödenmeyecektir. SGK-SSK ve Bağkur emeklileri bireysel emekliliklerine uygun davranacak. SGK-SSK ve Bağkur'dan emekli olan kişiler, belirli kriterleri sağlamaları halinde 750 TL'ye kadar emekli promosyonu almaya hak kazanırlar. 750 TL emekli promosyon ödemesi için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'a başvurmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası, Ziraat merkezli bir bankadır, VakıfBank ve Halkbank, bu kampanyada kendi bankalarından emekli maaşı alan ve maaşına göre 750 TL'ye kadar emekli maaşı promosyonu talep eden müşterilerin belirli kısıtlamalara tabi olarak nakit onay alacağını açıkladı. en az 3 yıl boyunca maaş çeki taşımama garantisi dahil. İnternet şifreniz ile giriş yaparak Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank şubelerinden ve bankaların resmi mobil uygulamalarından hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ödeme kabul edebilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan 750 TL'ye kadar ödeme almak isteyenler VakıfBank ve Halkbank'ın bu şartları sağlaması halinde bankanın kredi kampanyalarına katılmaya hak kazanıyor. Bankadan emekli maaşı alıyorsanız ihtiyaç kredisi ile 250.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bu ödemelerdeki bireysel maaşlar, Ziraat Bankası ve diğer devlet kurumlarında yapılacak kampanyaların belirlenmesinde de kullanılacaktır.

1500 ile 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, kamu bankalarında çalışan ve 2500 TL'nin üzerinde geliri olanlara 750 TL emekli maaşı promosyonu verileceği açıklandı. Daha detaylı bilgi için bankanın internet sitesinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde işlem yapabilirsiniz.