Her Ay Öğrencilere karşılıksız para Yardımı! Öğrenci yardımı için son başvurular 30 Eylül!

Son Dakika: Eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmek için her ay öğrencilere belli tutarda ödeme yapılacak. Her ay 400 TL ile 1000 TL tutarında karşılık ödemeler hesaplara aktarılıyor. Başvuru için son tarih 30 Eylül! Öğrencilerin yaşadıkları maddi imkânsızlıkları bertaraf etmek için burs imkânları ön plana çıkarılıyor. Daha rahat bir eğitim öğretimi imkânı bulmaları için kurum ve kuruşlar burs imkânı sunmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde eğitim alan öğrencilerin yüksek ev kiraları ve yurt paraları dolayısı ile zorluk yaşamaktadır. Maddi imkânı olmayan öğrencilere, eğitim süresi boyunca burs veren kurumlar, aylık olarak 400 TL ile 1000 TL tutarında karşılık olarak ödeme yapıyor. Hangi kurumlar örgenciye burs veriyor? Öğrencileri ilgilendiren burs haberlerinin devamı haberimizde…

Anadolu Vakfı’ndan Öğrencilere Verilen Burs

Eğitimlerini uzak yerlerde yapan öğrencileri bir nebze olsun rahatlatmak için burs imkânı veren Anadolu Vakfının burslarına 30 Eylül tarihine kadar başvurulabilir. Burs almak isteyen öğrenciler bu tarihe kadar www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvurularını yapabilirler. Burs vermek için öncelik hakkı akademik başarısı olan öğrencilere tanınmaktadır.

Aydın Doğan Vakfı Tarafından Verilen Burs

Öğrencilere burs veren bir diğer kurum ise Aydın Doğan Vakfı’dır. Mühendislik ve hukuk fakültesi öğrencilerine burs imkânı sunan vakfın önemli şartı üniversite sınavında ilk 15 binlik dilime girme şartıdır. 1525 TL tutarında burs imkânı sunan vakıf aynı zamanda lisans bölümlerine yerleşmiş olan kız öğrencilerine 550 TL eğitim bursu da sunuyor. Online başvuru yapılan burs başvuruları 15 Ekim tarihinde son bulacak. E bursum üzerinden başvuru yapan öğrencilerden şartları tutanlara burs imkânı sağlamaktadır.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tarafından Verilen Burs

Üniversite eğitim alan öğrenciler arasından maddi durumu yerinde olmayanlara, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden öğrenci bursu verilmektedir. Vakıf tarafından her ay verilen burs 320 TL olarak ödeniyor ve 1 Ekim tarihinde başvurular sona erecek.