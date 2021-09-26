Flaş Emekliye 15.000 TL Ödeme Yapılacak! Bu Ay İçinde Hesaplara Yatıyor…

Emekli olanlara flaş haber bankalarda geldi. Emekli olan herkese 15.000 TL ödeniyor. Emekliler için acil ihtiyaçlarda kullanacakları 15 bin TL tutarındaki kredi kampanyası basına açıkladı. 15.000 TL tutarında emekli kredisi almak isteyenler, emekli maaşlarını aldıkları banka şubelerinden başvuru yapabilirler. Başvurular aynı zamanda internet üzerinden de yapılabilir. Başvuru yapıldıktan sonra onaylanan kredi tutarı şubeye gitmeden kullanılabilecek.

Bankalar tarafından yapılan son dakika açıklamasında emekli olanlara hızlı bir şekilde kredi ödemesi gerçekleşeceğini bildirdi. Emekli maaşının alındığı bankaya başvuru yapılarak hızlı bir şekilde kredi kullanılabilir. Kredi tutarı ise banka şubesine gitmeden kullanılabilecek.

Akbank'tan Tüm Emeklilere 15.000 TL Ödeme...

Emekli maaşlarını Akbank üzerinden alan emekliler internet bankacılığı kullanılarak kredi başvurusu yapabilirler. 15.000 TL tutarında kredi imkânı veren bankaya başvuru için, SMS atarak da onay alabilirler. Bunun yanı sıra Akbank uygulaması kullanılarak da başvuru yapılabilir. Krediye başvurmak için kredi yazıp, boşluk bırakarak TC kimlik numarası yazılarak 4425 e mesaj gönderilebilir. Kısa sürede kredi sonucu SMS olarak gelecek ve onaylanmış tutar bildirilecektir. Onaylanmış krediyi banka şubesine giderek veya şubeye gitmeden hesaba aktarılarak kullanmak mümkündür.

Ziraat Bankası’ndan Tüm Emekliler 15.000 TL Ödeme...

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan emekliler için 15 bin TL ye kadar ödeme imkânına sahip olabilirler. Ziraat Bankası emeklilerin bankası olması ile diğer bankalara oranla daha düşük faiz oranları uygulamakta. Müşterilerini her zaman ön planda tutan banka düşük faiz oranları ile müşterilerini memnun etmektedir. Banka üzerinden kredi kullanmak isteyen emekliler 36 ay vadeli ve 15 000 TL tutarlı krediyi alabilmek için mobil uygulamayı kullanabilirler. Emekli maaşını banka üzerinden alan vatandaşların kredi notu düşük olsa bile hemen onay alabilecektir. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alanlar 15.000 TL tutarındaki ödemeyi banka şubelerinden veya mobil uygulamadan kullanabilecektir.