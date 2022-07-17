Her Ay Düzenli Emekli Maaşı Alanlar Kamu Bankalarından Başvuru Yaparak Nakit Ödemeler Alacak, Borçlarınız da Kapanacak!

Her ay düzenli emekli maaşı alan vatandaşlar, eğer emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden alıyorsa, yüksek limitli krediler kullanabilecek ve diğer bankadaki olan tüm banka borçlarını da kapatabilecektir. Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyada, emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan, Nakit kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak kredi imkanı sunulmaktadır. Sizlerde emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız ve başvurunuzu bankalar üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız, en yakın banka şubeleri üzerinden ve internet siteleri üzerinden iletişime geçerek, faiz oranlarını öğrenerek, kredi kampanyaları hakkında bilgiler alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi Kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Emekli Bankası, dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen kamu bankası Ziraat Bankası olmaktadır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli ödeme tablosu hazırlanarak ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi verilmektedir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, daha yüksek limitlerde kredi kullanmak isteyen vatandaşlara da destek vereceğini açıklayan bu banka üzerinden emekli maaşı almanız durumunda kredi puanınızın düşük olması durumunda bile kredi onay alabilirsiniz.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına, başvurular nasıl yapılır?

Ziraat Bankası haricinde kamu bankaları üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, 1.55 faiz oranlarıyla işlem yaparak, kredi kullanabilir. Emekli maaşınızı ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında alacağınız bu krediler haricinde kamu bankaları, sizlere detaylı olarak borç kapatma kredisi imkanı da sağlayacaktır. Halkbank ve Vakıfbank, güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabilmemiz için sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden en yakın banka şubesi aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir veya bankanın internet sitesine giriş yaparak buradan kredi kullanabilirsiniz. Halkbank veya Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda en yakın banka şubesi üzerinden ayrıca diğer kredi kampanyalarının detaylarını da öğrenebilir, konut ve taşıt kredisi gibi kredilerde işlem yapabilir.