Çalışmayan Kişiler İçin Duyuru Yapıldı, Bankalar Gelir Belgesiz 40.000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı! Önemli Haber...

Bankalardan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, gelir belgesiz 40000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsa ve çalışmıyorsa ihtiyaç kredisi kullanabileceğini, bankaların listesi yayınlandı. Çalışmayan ve sigortası olmayan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 40000 tl kadar hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve kullanmış olduğunuz bu kredilerde 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredinizi hızlı bir şekilde alabileceksiniz. 40000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanmak isteyen kişiler, 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredi kampanyasına, başvurularını özel bankalar üzerinden yapacak.

Banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlar, gelir belgesiz olarak bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanırken daha önce bankalarda hiçbir şekilde çalışması olmayan vatandaşlar ile birlikte bankalardan, icralık ve avukatlık olan kişiler kredi onayı alamazlar. Bireysel müşteri olarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu nakit kampanyalarına katılmak istiyorsanız aşağıdaki bankalardan kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, 40000 TL ödeme almak oldukça basit bir işlem karşılığında yapılıyor. Akbank, SMS Kredi, servis numarası olan 44 25 numarasına ilkönce kredi yazın daha sonra da TC kimlik numaranızı yazarak arasında boşluk bıraktıktan sonra gönderin ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunun. 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını ayrıca Akbank, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da yapabiliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 50 30 numarasına, TC kimlik numaranızı göndererek, ihtiyaç kredisinde başvurusunda bulunduktan sonra banka kredi puanını sorgulanır ve size ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler verilir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapmak istiyorsak, Finansbank hesabı olması ve internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulamaya giriş yapması gerekmektedir.