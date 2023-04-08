0.77 Faizli Nakit Ödeme İçin Kollar Sıvandı, Daha Önce İmzalar Atılmıştı

0.77 faiz oranları ile birlikte bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir kampanya açıklandı ve bu kampanya ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşları uygun faizlerle ödemeler verileceği açıklandı. 0.77 faiz oranları ile birlikte bireysel kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılarak bireysel kredi kullandırılacak ve uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirilecektir. 0.77 faiz oranları ile birlikte bireysel kredi kullanmak istiyorsanız ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak uygun faizlerle İstediğiniz zaman işlem yapabilecek ve kredi kullanabileceksiniz.

0.77 faiz oranları ile birlikte Kredi kullanacak olan kişilere sadece kamu bankaları tarafından ödemeler verilmektedir. 3 kamu Bankası tarafından da yapılan bu Kredi kampanyasında Daha önce bu bankalar üzerinden bireysel kredi kullanıp düzenli ödemeler yapan vatandaşlar ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin belirtilen şartlara uygun olarak bu kredileri hesaplara yatırarak hemen alabilecekleri bir kampanya açıklandı. 0.77 faiz oranları ile birlikte bireysel kredi kullanacak olan kişilere aynı zamanda sadece 10.000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. 10.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız kamu bankalarının kendi uyguladıkları faiz oranları ile birlikte yine de diğer bankalara nazaran düşük faizli kredi alabilirsiniz.

0.77 FAİZ ORANLARI İLE BİRLİKTE İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

0.77 faiz oranları ile birlikte bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlar bankalar üzerinden internet bankacılığı aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinde hesabınızın olması durumunda sizler de bu Kredi kampanyasına katılmış iseniz mobil uygulamaya girdikten sonra sizlere uyarı verilir ve 0.77 faizli kredi almak için bir ekrana yönlendirebilirsiniz. 3 kamu Bankası tarafından da hesabı olan ve kredi kullanacak olan vatandaşların daha önce bankalarla ilgili bir sıkıntısı varsa bu Kredi kampanyasına katılamayacağını da bilmesi gerekiyor. 3 kamu Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler daha yüksek limitlerde kredi kullanmak istiyorlarsa şubelere giderek de bireysel kredi kampanyalarına katılabilmektedir.