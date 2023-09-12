Acil durumlarda ihtiyacı karşılayabilmek için Hepsiburada alışveriş kredisi kullanılabiliyor. Altın, motorsiklet, süpermarket, dijital oyunlar, film, dizi yayın paketleri, online lisanslılar, sesli kitap, hediye kartları çok sayıda teknoloji ürün Hepsiburada alışveriş kredisi ile taksitli olarak ödenebilecek. Bilgisayarlarda 12 taksit, tabletlerde 6 ay taksit fırsatı ile 12.000 TL ve altındaki cep telefonlarında 12 ay taksitlerle sınırlandırılıyor.

ONLİNE ALIŞVERİŞ KREDİSİ VEREN BANKALAR!

Alışveriş kredisi Fibabanka, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Garanti BBVA ve ING Bank tarafından sunuluyor. Bu bankalar ile daha önceden maaş hesabı bulunanlar veya banka hesabı oluşturmamış olanlar alışveriş kredisine başvuruda bulunabilecek.

Başvuruda bulunmak isteyenlerin herhangi bir bankanın şubesine gitmesine gerek yok. Hepsiburada 7/24 online başvuru fırsatı sayesinde internet sitesi üzerinden alışveriş yaparken bu fırsat değerlendirilebilecek.

HEPSİBURADA ONLİNE ALIŞVERİŞ KREDİSİ NASIL KULLANILIR?

Hepsiburada online alışveriş kredisinden yararlanmak isteyenler Hepsiburada kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra ürünleri sepete ekleyerek ödeme adımında alışveriş kredisi başvurusunda bulunmalıdır. Kredinin değerlendirilmesi ve onayı bankaya aittir. Anlaşmalı bankalarda hesabı bulunmayanlar Hepsiburada'nın anlaşmalı olduğu ING Bank, Denizbank ya da Fibabanka aracılığı ile kredi oluşturabilir.

5 BİN TL’LİK SEPET TUTARI İÇİN AYDA KAÇ TL ÖDEME YAPMAK GEREKİYOR?

Akbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA ya da ING Bank sahipleri ekranda istenen bilgileri doldurduktan sonra başvuru adımını tamamlıyor ve saniyeler içerisinde Hepsiburada aracılığıyla onay veriliyor. Sepet tutarı kadar kredi Hepsiburada hesabına aktarılıyor. Ardından sipariş hazırlanarak kargoya veriliyor.

Hepsiburada alışveriş kredisi başvurusunda bulunacak olanlar 5.000 TL'ye kadar sepet oluşturduğunda ne ile karşılaşıyor? Akbank, Denizbank ve Garanti BBVA ile başvuranlar 12 aya kadar vade fırsatına değerlendiriyor. 3 aydan 12 aya kadar değişen vade fırsatı sayesinde ayda sadece 556 TL ödeyerek 5.000 TL'lik ürün alınabilir.