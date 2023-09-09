Denizbank yeni müşterilerine hizmet verebilmek için harekete geçti. Banka yeni müşterilerini mest edecek fırsatlarla geliyor. Peki bankadan, %1,89 gibi düşük bir faiz oranıyla ihtiyaç kredisi almanın şartları nelerdir? Şimdi Denizbank'ın yeni kampanyasının detaylarını inceleyelim.

Denizbank, özellikle yeni müşteri olan bireylere yönelik kredi kampanyasını yakın zamanda yeniledi. Güncellenen bu kampanyada kredi tutarı önemli ölçüde artırılarak 10.000 TL'den 20.000 TL'ye yükseltildi. Bu iyileştirme, bankaya yeni gelenlere daha fazla finansal destek sağlamayı amaçlıyor. Şimdi Denizbank'tan %1,89 gibi cazip bir faiz oranı ile ihtiyaç kredisi nasıl alınır ona bakalım.

FIRSAT İÇİN SON 6 GÜN

Denizbank'ın 14 Ağustos'ta başlattığı yeni müşterilere özel kredi kampanyası 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Bu sınırlı süre boyunca, MobilDeniz'i indiren ve ilk kez müşteri kayıt işlemini başarıyla tamamlayan kişiler, yüzde 1,89 gibi son derece düşük bir faiz oranıyla 20.000 TL'ye kadar bireysel kredi kullanma fırsatına sahip olacaklar. Kredinin vade süresi 12 ay olacak.

Denizbank'ın bu özel teklifi, yeni müşterilerin finansal ihtiyaçlarını en üst düzeyde kolaylık ve uygun maliyetle karşılamaları için mükemmel bir fırsat sunuyor. MobilDeniz uygulamasını indirerek ve basit kayıt sürecini tamamlayarak, bireyler 20.000 TL'ye kadar bireysel krediye erişimin kilidini açabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI AÇIKLANDI

Bu kampanyadan yararlanmak için bankanın ilk kez müşterisi olmanız gerekmektedir. Her müşteri kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir. Minimum 1.000 TL ile maksimum 20.000 TL arasında değişen tutarlarda kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bankanın müşterisi olmanız durumunda bir ay içinde 20.000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak kampanyanın 20.000 TL'ye kadar olan kredilerde %1,89 gibi rekabetçi bir faiz oranı sunduğunu, daha yüksek kredi tutarları için ise yasal düzenlemelerin getirdiği bazı sınırlamalar olduğunu belirtmekte fayda var.

Azami vade süresi 100.000 TL'yi aşan kredi tutarları için 12 aydır. 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kredi tutarları için azami vade süresi 24 aydır. 50.000 TL ve altındaki kredi tutarları için ise maksimum vade süresi 36 aya kadar çıkmaktadır.