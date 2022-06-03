Emekli Kurban Bayramı İkramiyesi İçin 2.000 TL Sürpriz Olarak Açıklandı

Hükümet üzerinde yapılan çalışmalar ile birlikte Kurban Bayramında verilecek olan emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapılıyor. Ramazan Bayramı öncesinde zamsız olarak verilmiş olan bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak hesaba yatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, geçtiğimiz dönemde bin TL olan emekli, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 1100 TL olduğunu duyurmuştu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emekli olan vatandaşlara emekli ikramiyelerinde ödemeler alıp alamayacağı hakkında araştırmalar yapmaktadır. Bu yıl yaşanılan ekonomik sıkıntılar sebebiyle emekli olan vatandaşlar, maaşları ile ilgili sorunlar yaşarken, temmuz ayında hem Kurban Bayramı, emekli ikramiyesi hem de emekli maaşına zam alacaklar. Gelen haberlere göre, Kurban Bayramı, emekli ikramiyeleri 2000 TL olacak.

Emekli ikramiyesi 2000 TL olacak...

Kurban Bayramı, emekli ikramiyeleri 1100 TL olarak değil. 2000 TL olarak verileceği konuşulmaktadır. Bu kararın henüz yasalaşmadığı için sizden ek bir bilgi veremiyoruz. Emekli olan vatandaşlar, temmuz ayı içerisinde emekli maaşlarını ve ikramiyeleri zamlı olarak alacağı konuşulmaktadır. eğer verilecek olan 2000 TL, onaylanırsa, kurban bayramından onbeş gün önce hesaplara yatacak ve herhangi bir başvuru yapmadan bu para ödemesini alabileceksiniz.

Temmuz'da İki Müjde...

Emekli olan vatandaşlara ayrıca, temmuz ayında alacakları emeklilik maaş zammı ile birlikte hep yüzde 40 civarında bir zam alacağı konuşulmaktadır. Emekli maaşı zamları temmuzun ilk haftasında, haziran ayı enflasyon oranları belirlendikten sonra belli olacak ve nekadar maaş almış oldukları net olarak gösterilecektir. Bu maaş zamlarından önce, ayrıca emekli promosyonları da zamlanacak'tır. Emekli ikramiyesi almak isteyen kişiler herhangi bir başvuru yapmadan kendi emekli maaşı hesabı üzerinden ödemelerini devlet tarafından alacak ve bu parayı geri ödemeyecek. Emekli maaşınıza göre verilecek olan bu ödemelerde hızlı bir şekilde sonuç alabileceksiniz.