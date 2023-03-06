Hemen ihtiyacınızı giderin! 36 ay vade ile 30.000 TL veriliyor! Şimdi başvuran parasını bugün alacak

36 ay vade ile 30.000 TL veriliyor! Şimdi başvuran parasını bugün alacak... Hemen ihtiyacınızı giderin! Özellikle son zamanlarda belirlenen fiyatların kişilere verilmesi ve daha sonrasında da bu fiyatlar kapsamında kişilerin bu fiyatlardan yararlanarak sorunların çözümüne katkı sağlaması gibi çeşitli işlemlerden geçmesi ve daha sonrasında da özellikle ihtiyaç kredisi almak gibi önemli noktalardan yararlanılması mümkün hale gelmektedir. Yararlanılacak olan bu fırsatların en kısa zamanda olması ve daha sonrasında da planlanan fırsatların hızlı bir şekilde çözümlenmesi sağlanarak özellikle konut kredisi almak ya da ihtiyaç kredisi hesaplatmak isteyen kişilerin 2023 yılı için bu fiyatların hesaplandığını da bilmesi önemli noktalar arasında yer almaktadır.

Bilinen bu fiyatların kişilerin en kolay şekilde yararlanabilmesi için düzenlenmesi de sağlanarak işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olduğu için bu kapsamda yapılacak olan fiyat sınırlamalarının da kişilere rahatlık sağlaması açısından önemli olduğu bildirilerek bu fırsatlardan yararlanılması gerektiği belirtildi.

Özellikle son zamanlarda yapılan bu belirlemeler sonrasında herhangi bir sorun olmadan kişilerin ihtiyaç kredilerini almaları ve ihtiyaç kredi hesaplamalarını yaparak da ödemelerin nasıl olacağıyla ilgili bilgilerin faiz hesaplamaları yapılması mümkün hale gelmektedir. Yapılacak işlemlerde paraya ihtiyaç duyulduğunda herhangi bir yerden para talep etmeksizin özellikle ihtiyaç kredisi alarak bu işlemlerin tamamlanması önemli noktalar arasında olduğu için özellikle bankaların bu ihtiyaç kredilerini hesaplaması önemli noktalar arasında yer almakta ve bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişilerin de ihtiyaç kredisi almak için bu faiz hesaplamalarının bilmeleri gerekmektedir.

36 Ay Vadeli 30.000 TL İhtiyaç Kredisi

QNB Finansbank

Toplam Maliyet

45.915 TL

Faiz Oranı

%1,99

Yıllık maliyet oranı %34,82

Aylık Taksit

1.271 TL

Akbank

Toplam Maliyet

46.270 TL

Faiz Oranı

%2,03

Yıllık maliyet oranı %35,62

Aylık Taksit

1.281 TL

CEPTETEB

Toplam Maliyet

42.862 TL

Faiz Oranı

%1,64

Yıllık maliyet oranı %28,04

Aylık Taksit

1.186 TL

Enpara.com

Toplam Maliyet

45.759 TL

Faiz Oranı

%1,99

Yıllık maliyet oranı %34,29

Aylık Taksit

1.271 TL

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