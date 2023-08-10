Pek çok kalemde devam eden destek ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Devlet yardım için devreye girdi! Acil ve temel ihtiyaç yardımı olarak toplam 5.000 TL dağıtılacak. Şartlar da belli oldu.

Aile Bakanlığı tarafından özellikle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır. Bu yardımlar pek çok kalemde kişilerin durumlarına göre yapılıyor. Bazı vatandaşlara tek ödeme yapılırken bazıları 12 ay şeklinde bu destekten yararlanabiliyor. Vatandaşların artan maddi ihtiyaçları karşısında devletin sosyal yardımları artarken, bu yardımlardan biri daha hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından acil ve temel ihtiyaç yardımlarının dağıtımına başlandı

YENİ DESTEĞE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Afet-Acil Durum Yardımı programı kapsamında yeni bir sosyal yardım ödemesinin uygulamaya konulduğunu duyurdu. Afet-Acil Durum Yardımlarının amacı afet ve acil durumlardan etkilenen vatandaşlara yardım sağlamaktır.

Bu yardım programının önemli bir yönü, vatandaşların muhtaçlıklarını kanıtlamak zorunda kalmadan yardımdan yararlanabilmeleridir. Olayın meydana gelmesinden itibaren 30 gün içinde bireyler, mali durumlarına bakılmaksızın yardım için başvurabilirler.

NE KADAR DESTEK VERİLİYOR?

Bu destek kapsamında yangın, sel ve deprem afetlerinde bireyler 5.000 TL'ye kadar yardım alabiliyorlar. Kar, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinde ise yardım miktarı 7.000 TL'ye yükseliyor. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan ihtiyaç sahibi hanelere 4.000 TL'ye kadar yardım yapılabiliyorken afetzedelerin tahliyesi için de 4.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Konu ile alakalı yapılan açıklamada genel olarak, acil ve temel ihtiyaç yardımı olarak toplamda 5 bin lira ödeneceği ifade edildi.

Bu maddi yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlanmaktadır. Sosyal yardımlara başvurmak için iki seçeneğiniz var: Bulunduğunuz ildeki Kaymakamlık ve Valilik birimlerine başvurabilir ya da e-Devlet platformu üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.