Hemen bakın! E-devlet üzerinden alacağınız binlerce liranız var! Şahıs ödemeleri, BES, bankada kalan paralar...

Şahıs ödemeleri, BES, bankada kalan paralar... Hemen bakın! E-devlet üzerinden alacağınız binlerce liranız var! Kişilerin bankalarda bulunan paraları belli bir süre sonra unutulabilmektedir. Bunun yanında çekilen paralardan kalan küsuratlar da banklarda yüklü miktarlar halinde kalmaktadır. Bu konuda yapılan açıklamalarda bankalarda kalan paraların çekilmesi konusunda uyarılar yapıldı. Yapılan uyarılarda belli bir süre verileceği, bu zaman diliminde çekilmeyen paraların TMSF’ye aktarılacağı ifade ediliyor.

Bankada Unutulan Paralar Nereye Gider?

SGK kapsamında kişilere özel olarak yatırılan paraların bankalarda unutulma ihtimali bulunuyor. Bu paraların çekilmesi konusunda SGK uyarılarda bulunuyor. SGK ödemelerinde unutulan paraların hesaplarda kalması durumunda bu paraların nereye gideceği vatandaş tarafından merak ediliyor. Hesaplardan alınan paraların sonraki zaman diliminde geri alınıp alınamayacağı da yine merak edilen konular arasında yer alıyor.

e-devlet üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonunda hesabınıza yatan ve çekmeyi unuttuğunuz paranız olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu çekilmeyen paralar 10 yıl boyunca bankada kalırsa paralar TMSF’ye aktarılmaktadır. TMSF’ye aktarılan paraların sahiplerine geri ödenmesi söz konusu değildir Bu sebeple bir an önce hesaplarınızı kontrol ederek paralarınızı çekmeniz uygun olacaktır.

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